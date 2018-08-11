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'de kaçırılan uçak düştü

'de Seattle–Tacoma Havalimanı'ndan kaçırılan uçak, Seattle şehri yakınlarında düştü. Uçağın intihar amacıyla kaçırıldığı belirtildi.

ABDde kaçırılan yolcu uçağı düştü

Yetkililer, bir teknisyen tarafından kaçırılan, Alaska Havayollarına bağlı Horizon Havayolu şirketine ait yolcusu olmayan uçağın, Puget Boğazı'ndaki küçük bir adada düştüğünü açıkladı.

Bombardier Q400 tipi uçağı kaçıran 29 yaşındaki teknisyenin, uçma yetkisi olmadığı bildirildi.

İNTİHAR AMAÇLI KAÇIRILDI

Pierce bölgesi emniyetinden sözcü Ed Troyer, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, uçağı kaçıran teknisyenin uçağı intihar amaçlı kaçırdığını ve terörle bağlantısı olmadığını söyledi.

Ketron Adası'nda düşen uçağın kazadan önce havada manevralar yaptığı ve askeri uçaklar tarafından takip edildiği video görüntülerine yansıdı.

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  • 11 Ağustos 2018, Cumartesi 10:30
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