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iddialı konuştu

Pompeo iddialı konuştu
ABD Dışişleri Bakanı Mike , 'nin, Washington yönetiminin işbirliği içinde çalışmayı sürdürmeyi amaçladığı bir ortağı olduğunu söyledi. Brunson'ın ABD'ye dönmesine izin verilmesi isteklerini açıkça dile getiren Pompeo, "Gelecek günlerde bunu göreceğimizi ümit ediyorum" diye konuştu.
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