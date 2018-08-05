ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye'nin, Washington yönetiminin işbirliği içinde çalışmayı sürdürmeyi amaçladığı bir NATO ortağı olduğunu söyledi. Brunson'ın ABD'ye dönmesine izin verilmesi isteklerini açıkça dile getiren Pompeo, "Gelecek günlerde bunu göreceğimizi ümit ediyorum" diye konuştu.
Pompeo iddialı konuştu
- 05 Ağustos 2018, Pazar
- Gazete
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