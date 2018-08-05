ABD merkezli Newsweek dergisi "Özgür dünya Erdoğan'a karşı ne kadar çabuk davranırsa, dünyamız o kadar güvende olacaktır. Türkiye dönüştürülmeli" diyerek adeta yeni bir darbe çağrısı yaptı. Küstah dergiyi ilk tepki Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan geldi. Kalın "24 Haziran seçimleri geçti. PKK ve FETÖ propagandası yapan Newsweek şimdi de Türkiye'de yeni bir darbe girişimi çağrısı mı yapıyor?" dedi.
Newsweek'ten küstah çağrı
Etiketler: PKK , FETÖ , Newsweek , Recep Tayyip Erdoğan , Türkiye
- 05 Ağustos 2018, Pazar
- Gazete
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