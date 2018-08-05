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'ten küstah çağrı

Newsweekten küstah çağrı
ABD merkezli dergisi "Özgür dünya Erdoğan'a karşı ne kadar çabuk davranırsa, dünyamız o kadar güvende olacaktır. dönüştürülmeli" diyerek adeta yeni bir darbe çağrısı yaptı. Küstah dergiyi ilk tepki Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan geldi. Kalın "24 Haziran seçimleri geçti. ve propagandası yapan Newsweek şimdi de Türkiye'de yeni bir darbe girişimi çağrısı mı yapıyor?" dedi.
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