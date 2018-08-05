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Dünya şampiyonu

, ırkçı yüzünü gösterdi. Mesut ı bırakınca tüm dünyadan destek geldi. ayının en çok konuşulan spor figürü ise Dünya Şampiyonu Fransa’yı bile geride bırakan Mesut oldu

Dünya şampiyonu
Almanya'nın son şampiyon olarak katıldıkları 2018 Dünya Kupası'nda ilk turda elenmelerinin ardından günah keçisi ilan edilen Mesut, kariyerini sonlandırdı. Medyanın ve siyasilerin ırkçı saldırılarına maruz kalan 30 yaşındaki yıldıza tüm dünyadan destek geldi. 'nın ırkçı tavrı Twitter, Facebook, başta olmak üzere birçok platformunda protesto edildi. Aynı sitelerde Mesut haberleri ve yorumları milyonları geçti. Mesut'a destek için 'MeTwo' etiketiyle ırkçılığa uğrayan insanların itiraflarını anlatanların sayısı iki milyonu aştı. Sonuç olarak Mesut, ayının dünya çapında en çok konuşulan spor figürü oldu. aramaları, hakkında çıkan haberler, sosyal medya paylaşımlarının hesaba katıldığı listede Dünya Şampiyonu olan Fransa'nın hiçbir oyuncusu Mesut'u geçemedi.



NİŞANLISI DESTEK ÇIKTI
Amine Gülşe, her fırsatta nişanlısı 'in yanında olduğunu bildirdi. Oyuncu ve manken olan Gülşe, kötü günleri geride bırakmaları gerektiğini bildirdi. Instagram'da paylaştığı fotoğraflarla Özil'e sevgi mesajları gönderdi.



KENDİ TAKIMINI KURDU
Mesut Özil, eSport işine girdi. Yıldız futbolcu kendi EASPORTS takımını kuracağını sosyal medyadan açıkladı. Teamozil adıyla uluslararası FIFA yarışmalarında boy gösterecek takıma oyuncu arandığı açıklandı.
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