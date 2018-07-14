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Bu bitmez

Alman derin devletinin katlettiği Türkler’i öldürenlere komik cezalar veren Alman adaleti edildi.. ’de toplanan binlerce Türk, “Bu burada bitmez”diye haykırdı

Bu dava bitmez
'da aralarında 8 Türk vatandaşının da olduğu toplam 10 kişiyi öldüren ırkçı terör örgütü sı sonuçlandı. Irkçı NSU terör örgütü, 2000-2007 yılları arasında Almanya'da çeşitli şehirlerde 10 kişiyi öldürmek, 2 bombalı saldırı düzenlemek ve 15 banka soygunu yapmakla suçlanmıştı. Mahkeme NSU'nun işlediği suçlarda suç ortaklığı yapan baş zanlı 'ye cezası verirken, örgüte yardım ve yataklık eden Ralf Wohlleben'e 10, Andre Emminger'e 2,5 ve Holger G.'ye 3 yıl hapis cezası verdi. Verilen cezaları az bulan ve bu önemli davanın yetkililerce örtbas edilmek istendiğine inanan liler tepkilerini Platz der Luftbrücke Meydanı'nda düzenledikleri bir mitingle gösterdi. "Bu Dava Burada Bitmez" başlığı altında düzenlenen mitingde yapılan konuşmalarda, dava süreci ve zanlılara verilen cezaların yetersizliği edildi. "NSU Monologları" adı altında kurbanların hikayeleri mizansen şeklinde anlatıldı. Protesto eylemine katılanlar, ellerinde NSU terör örgütü tarafından öldürülenlerin fotoğraflarını taşıdı.



Türkler, Alman derin devletine çalışan Beate Zschaepe'ye verilen ömür boyu hapis cezasının da indirileceğini söyledi. Alman medyasında da benzer yorumlar yapıldı.

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  • 14 Temmuz 2018, Cumartesi
  • Gazete
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