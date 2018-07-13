Alman adaleti!

Almanya'da Türk düşmanlığı korkunç boyutlara ulaştı. Hamburg'ta yaşayan Deniz Barha (37), eğlence mekanı açma kararı aldı. Irkçı grupların tehditlerine rağmen 6 Aralık 2014'te "Moda Club" adlı mekanın açılışını yaptı. Ünlü mekanda Soner Kabadayı, Sıla, Gülşen, Ferhat Göçer gibi çok sayıda sanatçı sahneye çıktı. Ancak söz konusu mekanda Mayıs 2017'de yangın çıktı. Kulüp kullanılamaz hale gelirken, Alman polisi, "kundaklama" üzerine rapor hazırladı. Hatta iddialara göre, Alman polisi, Barha'nın yanında çalışan bir Alman'a yalan ifade vermesi için baskı yaptı. Yalancı tanık, "İş yeri sahibi, sigortadan para almak için mekanı kundakladı" ifadesini kullandı. İş yerini kundaklamakla suçlanan Barha, Ekim 2017'de tutuklandı. Suçsuz yere cezaevine giren Barha, 8 ay sonra suçsuz olduğunu kanıtladı. Alman yargısı, suçsuz yere 8 ay hapiste yatan Barha'yı "Pardon" diyerek serbest bıraktı. Barha'nın başına gelenler, Alman adeletine güveni azalttı. Barha, tazminat davası açacağını açıkladı.
DENİZ BARHA
6 Aralık 2014'te Soner Kabadayı konseriyle görkemli bir şekilde açılışı yapılan Moda Club, Mayıs 2017'de yanarak kullanılamaz hale geldi. Moda Club'te Sıla, Gülşen, Ferhat Göçer, Koray Avcı gibi birçok sanatçı konser vermişti.
DENİZ BARHA
6 Aralık 2014'te Soner Kabadayı konseriyle görkemli bir şekilde açılışı yapılan Moda Club, Mayıs 2017'de yanarak kullanılamaz hale geldi. Moda Club'te Sıla, Gülşen, Ferhat Göçer, Koray Avcı gibi birçok sanatçı konser vermişti.
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