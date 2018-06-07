1954 yılında ilk defa Hollanda prensi Bernhard tarafından, Avrupa ve Kuzey Amerika dünyasının elitlerinin bir araya gelmesi adına düzenlenen Bilderberg toplantılarına, 150 ye yakın davetli katılıyor.

Dışarıya tamamen kapalı bu kulüp, komplo teorisyenlerinin de sıkça beslendiği bir yer olma özelliğini taşıyor. Bu yıl, organizasyona 23 ülkeden 131 kişi davet edildi.

Organizasyonun bu seneki katılımcıları arasında Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic, Belçika Başbakanı Charles Michel, Estonya Başbakanı Jüri Ratas, Hollanda Başbakanı Mark Rutte gibi siyasetçilerin, Vodafone CEO'su Vittorio Colao, Total CEO'su Patrick Pouyanné, Fiat-Chrysler Grubu Başkanı John Elkann, İsrail Bankası'nın eski yöneticilerinden Stanley Fischer gibi iş dünyasından isimler bulunuyor.

BILDERBERG'E TÜRKİYE'DEN KİMLER DAVETLİ?

​ Bilderberg toplantısına Türkiye'den de Massachusetts Teknoloji Enstitüsü de (MIT) akademisyenlik yapan fizik mühendisi Canan Dağdeviren, Koç Holding Başkanı Ömer Koç, Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde görevli Doç. Dr. Behlül Özkan, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ile Hürriyet Daily News genel yayın yönetmeni Murat Yetkin davet edildi.

CANAN DAĞDEVİREN KİMDİR?

1985 doğumlu fizik mühendisi Canan Dağdeviren Harvard Üniversitesi'nin 'Genç Akademi' üyeliğine (Junior Fellow of Harvard) seçilen ilk Türk. Canan Dağdeviren, geliştirdiği pilsiz çalışan giyilebilir kalp çipi (PZT MEH) ve cilt kanserini teşhis eden cihazla adından söz ettirmeyi başarmıştı. Dağdeviren geçtiğimiz yıllarda Forbes dergisinin 30 yaş altı bilim insanı listesinde de yer almıştı.



Bu yıl Bilderberg toplantılarında ele alınan konular arasında yapay zeka ve kuantum hesaplaması gibi iki bilimsel başlık dikkat çekiyor. Dünyadaki eşitsizlik sorunu, Avrupa'daki Popülizm ile birlikte ABD, Rusya, İran ve Suudi Arabistan da toplantıların gündem maddeleri arasında.



Bilderberg'in sitesinde yayımlanan, toplantıya katılacak isimlerin tam listesi için buraya tıklayın

Bilderberg Toplantıları ile ilgili şaibeler neler?

​ Bu toplantıya isteyen katılamıyor ve sadece seçilmişler davet ediliyor. Toplantıda dünyayı yöneten küresel ölçekli petrolden ilaca kadan en büyük şirketlerin CEO'ları bulunuyor.

Bilderberg Toplantılarının bir Mason yapılanması olduğuna dair şaibeler bulunmaktadır. Bu toplantıya Türkiye'den en fazla davet edilen ismin sanayicisi işadamı Selahattin Beyazıt olduğu rivayet ediliyor. Geçmişte Süleyman Demirel, Bülent Ecevit, Şükrü Sina Gürel, İsmail Cem, Mesut Yılmaz ve Kemal Derviş de bu toplantılara katılmıştı.