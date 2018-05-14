İsrail, ABD'nin eliyle Kudüs'ü "sözde" başkenti ilan etmeye hazırlanırken, Washington, bugün resmen büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyor. Açılış için Kudüs'ün işgal planını hazırlayan Trump'ın damadı Jared Kushner ve kızı Ivanka Trump törene katıldı.
TÖRENLE AÇILIYOR
ABD'nin Kudüs büyükelçiliği bugün gerçekleştirilen resmi tören ile açılıyor. Törene Jared Kushner ile birlikte Ivanka Trump' da katıldı. Resmi tören İsrail ve ABD'liler için oldukça eğlenceli bir havada geçiriliyor.
ABD ve İsrailli diplomatların sırasıyla yaptığı konuşmaların ardından ABD Büyükelçiliği resmen açıldı.
ŞEYTANİ KUDÜS EĞLENCESİ
Ivanka Trump ve Jared Kushner çifti, Kudüs'e gelidğinde bir dizi ziyaretlerde bulundu. Resmi temaslar gerçekleştiren çift, sonrasında ise büyükelçiliğinin açılış lansmanına katıldı. Lansmanda gülüp eğlenen ve zafer edasıyla kutlamalar yapan çift, İsrail'in "yeni dönemini" kutladı.
Kushner ve Trump çiftinin şeytani eğlenceleri sırasında gerçekleşen bir diğer olay ise Ramallah ve Gazze'de gerçekleştirilen İsrail karşıtı eylemlerdi. Ancak son derece barışçıl olan bu eylemler İsrail askerlerinin barbarlığı ile büyüdü ve bir katliama dönüştü.
KATLİAMA ALKIŞ TUTTULAR
Trump ve Kushner'in eğlenceleri sırasında binlerce Filistinli topraklarına kanlarını döktü. 37 Filistinli İsrail askerlerinin barbarlığı ile şehit olurken, bin Filistinli de çeşitli yererinden yaralandı. Yaralıların bir kısmının da durumunun ağır olduğu belirtildi.
TRUMP'TAN KÜSTAH PAYLAŞIM!
Trump'ın Filistin'de çok sayıda kişinin gerçek mermilerle öldürüldüğü gün attığı tweet sosyal medyada öfkeye neden oldu.
Trump, ABD'nin Kudüs Büyükelçiliğinin açılışının yapılmasına saatler kala Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İsrail için büyük gün" dedi.
ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasına dünyadan tepkiler gelmeye devam ediyor. Birleşmiş Milletler (BM), Almanya, Rusya, İngiltere ve İran'dan açıklamalar geldi. ABD Başkanı Donald Trump ise, katliamın yapıldığı saatlerde Twitter hesabından pişkin bir açıklama yayımladı.
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ey abd israil ingiltere şeytan üçlüsü ve destekçileri. Allah'ın gazabı üzerinize olsun.
NEREDESIN DÜNYA ISRAIL VE AMERIKA KATLIYAM YAPIYOR DÜNYA UTANMADAN BAKIYOR FILISTINDE SIVIL HALK SILAHSIZ PROTESTO YAPIYOR ISRAIL ASKERLERI SIVILLERI ÖLDÜRÜYOR EY DÜNYA UTANMAK INSANLIK YOKMU SENDE TARIH BUNLARI UNUTMAYACAK .
ah.. ne güzeldir cehennem bilseniz... bu siyonistler, ve zori balayan gibi iblislerin DERILERINI her gün "yüzülecektir" insallah! ve o yüzülen deri yerine mutlaka yenisi eklenip "EYLENCE YENIDEN BASLAR" insallah! sükürler olsun duygusuz güclü meleklerimiz var CEHENNEMDE!
israil katliyam yaparken amerika alkislarken nerede bu insanhaklari denilen teröristler nerede bu azinlik haklari denilen terörisrler nerede bu özgürlükcü denilen teröristler konu israil ve amerika olunca demokrati diye bagiran avrupa nerede insanhaklari denilen katiller nerede israil filistinde katliyam yapiyor dünya bakiyor neredesin 3 ncü dünya savasi artik yeter amerikan terörüne israil katliyamlarina bir son verelim .
yeni büyük savas daha yakin... merak etmeyin, Türkiye tüm gücü ile baris sulh icinde hersey cözülsün diye mücadele etti TÜRKIYE bunu yapmaliydi YAPTI, ama dinlemediler... dinlemediler, ALLAH büyüktür, siyonist devlete su italyan sözü söylenebilir: "hai nutrito il tuo stesso boia", yabu "kendi cellatını besledin", bu iblisler bugün gülüyorlar, yarin ise... kim bilir.
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