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Suudi sarayında askeri hareketlilik iddiası!

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da hareketli anlar yaşandığı bildirildi. Medyaya yansıyan iddialara göre, Suudi Arabistan Kraliyet Sarayı etrafında silah sesleri duyuldu.

Suudi sarayında askeri hareketlilik iddiası!

Bazı Arap kaynaklar, ağır silahlı unsurların saraya girdiğini, bunların asker olup olmadığının bilinmediğini ancak saray etrafında askeri hareketlilik olduğunu aktardı.

KRAL SELMAN'IN ASKERİ BİR HAVA ÜSSÜNDEKİ SIĞINAĞA GÖTÜRÜLDÜĞÜ İDDİA EDİLDİ!
Aynı kaynaklar Suudi Kralı Selman bin Abdülaziz'in askeri bir hava üssündeki sığınağa götürüldüğünü ileri sürerken, olayın 'askeri darbe' girişiminin bir parçası olduğu da iddia edildi.

  • 21 Nisan 2018, Cumartesi 22:33
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