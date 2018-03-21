Facebook kullanıcılarının kişisel bilgilerini izinsiz kullandığı öne sürülen İngiltere merkezli Cambridge Analytica'nın CEO'su Alexander Nix'in görevinden uzaklaştırılmasının ardından Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg skandalla ilgili olarak ilk kez konuştu.
Zuckerberg, Cambridge Analytica olayında Facebook'un hatalı olduğunu kabul etti.
Zuckerberg, skandalla ilgili şirket içi araştırmanın sürdüğünü ve bilgileri izinsiz kullananların kurum tarafından engelleneceğini vurguladı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.