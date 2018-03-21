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'un sahibi Zuckerberg'den skandal sonrası ilk açıklama

'un kurucusu skandalla ilgili olarak ilk kez konuştu.

Facebookun sahibi Zuckerbergden skandal sonrası ilk açıklama

kullanıcılarının kişisel bilgilerini izinsiz kullandığı öne sürülen merkezli Cambridge Analytica'nın CEO'su Alexander Nix'in görevinden uzaklaştırılmasının ardından Facebook'un kurucusu skandalla ilgili olarak ilk kez konuştu.

Zuckerberg, Cambridge Analytica olayında Facebook'un hatalı olduğunu kabul etti.

Zuckerberg, skandalla ilgili şirket içi araştırmanın sürdüğünü ve bilgileri izinsiz kullananların kurum tarafından engelleneceğini vurguladı.

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  • 21 Mart 2018, Çarşamba 00:27
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