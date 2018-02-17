Ankara Büyükelçisini resmî olarak geri çeken Hollanda, dün de skandal bir karara imza atarak 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanıdı. Oysa aynı Hollanda'nın tarihi sömürge ve katliamlarla dolu.
Kölecilikte en önde giden ülkelerden Hollanda, Doğu Hindistan Şirketi adıyla, Madagaskar, Endonezya, Hindistan ve Sri Lankalı köleler çalıştırdı.
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Bunların tek bir derdi var hepsi gelişen ve büyüyen küresel bir güç haline gelen Türkiyeyi kendine rakip görüyor her türlü dümenle kapitalist ayak oyunuyla ırkçı çığırtkanlıklarıyla Türkiyeyi kendilerine hedef seçmişler halbuki bizim bestekarlarımız bunlara şarkılar yazmıştı.Türkiye uyandı müthiş bir atılım yaptı teknoloji devrimini gerçekleştiriyor bunlarda bakıp bakıp kıskançlıklarından ne yapacaklarını şaşırıyorlar.Toplumsal duyarlılığımızı artırmalı ve 2023 hedeflerimize odaklanmalıyız.
Vatanımızda faaliyet gösteren bankasından peynirine kadar alış veriş yaparsam ellerim kırılsın bu ülkenin ekmeğini yemesinler
alçaklıkta vehşette sınır tanımayan portaklların dunyada katlı gerekmektedır bu katıller bosnada elelrı kanlıdır sucsuz ınsanları sırp katıllerıne teslım ertttıler
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