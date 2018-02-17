Ankara Büyükelçisini resmî olarak geri çeken Hollanda, dün de skandal bir karara imza atarak 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanıdı. Oysa aynı Hollanda'nın tarihi sömürge ve katliamlarla dolu.

Kölecilikte en önde giden ülkelerden Hollanda, Doğu Hindistan Şirketi adıyla, Madagaskar, Endonezya, Hindistan ve Sri Lankalı köleler çalıştırdı.