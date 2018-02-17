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'nın katliamlarla dolu tarihi

Ankara Büyükelçisini resmi olarak geri çeken, ardından da 1915 Olaylarını soykırım olarak tanıyarak skandal bir karara imza atan 'nın vahşetlerle dolu kanlı tarihi...

Ankara Büyükelçisini resmî olarak geri çeken , dün de skandal bir karara imza atarak 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanıdı. Oysa aynı Hollanda'nın tarihi sömürge ve katliamlarla dolu.

Kölecilikte en önde giden ülkelerden Hollanda, Doğu Hindistan Şirketi adıyla, Madagaskar, Endonezya, Hindistan ve Sri Lankalı köleler çalıştırdı.

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  • 17 Şubat 2018, Cumartesi 11:49
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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Alp Alp

Bunların tek bir derdi var hepsi gelişen ve büyüyen küresel bir güç haline gelen Türkiyeyi kendine rakip görüyor her türlü dümenle kapitalist ayak oyunuyla ırkçı çığırtkanlıklarıyla Türkiyeyi kendilerine hedef seçmişler halbuki bizim bestekarlarımız bunlara şarkılar yazmıştı.Türkiye uyandı müthiş bir atılım yaptı teknoloji devrimini gerçekleştiriyor bunlarda bakıp bakıp kıskançlıklarından ne yapacaklarını şaşırıyorlar.Toplumsal duyarlılığımızı artırmalı ve 2023 hedeflerimize odaklanmalıyız.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 17.02.2018 23:30
Yıldız Yıldız

Vatanımızda faaliyet gösteren bankasından peynirine kadar alış veriş yaparsam ellerim kırılsın bu ülkenin ekmeğini yemesinler

Aynı Görüşte misiniz?
evet4
hayır0
cevapla 17.02.2018 17:46
ld ld

alçaklıkta vehşette sınır tanımayan portaklların dunyada katlı gerekmektedır bu katıller bosnada elelrı kanlıdır sucsuz ınsanları sırp katıllerıne teslım ertttıler

Aynı Görüşte misiniz?
evet7
hayır0
cevapla 17.02.2018 16:19
Haberin tüm yorumlarını okuyun (3 yorum)

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