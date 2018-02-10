Suriye tarafı, füze savunma sisteminin daha fazla uçağı düşürdüğünü duyurdu. Sınır bölgesinde yaşayanlar çok sayıda patlama sesi duyduklarını bildiriyor.

İsrail ordusu, iç savaş ülkesi Suriye'de İran'a ait bir insansız hava aracını düşürdüğünü duyurdu.





Bu haberden dakikalar sonra Suriye tarafından fırlatılan füzenin bir İsrail F-16'sını düşürdüğü açıklandı. Pilotlar, düşen uçaktan yaralı olarak kurtuldu.

SURİYE'DEN AÇIKLAMA

Suriye Devlet Televizyonu tarafından yapılan açıklamada "Hava sistemimiz tarafından İsrail jeti düşürüldü" denildi.





İSRAİL ORDUSU İRAN İHA'SINI DÜŞÜRDÜ

İsrail ordusu, Suriye'den havalanan ve İran'a ait olduğu belirtilen bir İnsansız Hava Aracı'nın (İHA) İsrail hava sahasını ihlal etmesi üzerine düşürüldüğünü ve buna karşılık Suriye'de İran'a ait hedeflere hava saldırısı düzenlendiğini duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Suriye'den havalanan İHA'nın hava savunma sistemleri tarafından ilk andan itibaren takibe alındığı ve ülkenin hava sahasını ihlal etmesi üzerine düşürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, ordunun, buna karşılık olarak Suriye'de İran'a ait hedeflere hava saldırısı düzenlediği kaydedildi.

İsrail ordusu, bu sabah erken saatlerde yaptığı açıklamada, Suriye'den İsrail uçaklarına ateş açıldığını açıklamıştı.

Olayla ilgili İran'dan herhangi bir açıklama yapılmadı.