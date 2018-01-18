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'den Kurz'a tokat gibi sözler

Almanya Başbakanı Angela , sığınmacılar konusunda Avrupa Birliği () ile arasında yapılan anlaşmanın ardından gelen eleştirilere çok şaşırdığını söyledi.

Merkelden Kurza tokat gibi sözler

, Avusturya Başbakan Sebastian Kurz ile Berlin'de yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, 'nin göç ve savunma politikasında eylem kabiliyetine sahip olması gerektiğini belirtti.

Görüşmede, Avrupa'ya gelen yasa dışı göçün azaltılması ve AB'nin dış sınırlarının daha güçlü şekilde korunmasına ilişkin görüş alışverişinde bulunduklarına dikkati çeken Merkel, AB- arasındaki anlaşmanın imzalanmasında Almanya'nın önemli katkısının olduğunu söyledi.

Deniz sınırlarının bu şekilde korunabileceğini ve aynı zamanda Türkiye'ye yapılan destekle büyük görevlerle karşı karşıya kalan ülkelere yardım edilebileceğinin gösterildiğini savunan Merkel, "Şahsen, AB-Türkiye anlaşması yapıldıktan sonra çok fazla eleştiri gelmesine çok şaşırdım." ifadesini kullandı.

Avrupa'ya kimin gelip gelmeyeceğinin insan kaçakçılarına bırakılamayacağını vurgulayan Merkel, yasa dışı göçle mücadelede dış sınırların korunmasının ilk adım olarak gördüğünü kaydetti.

GÖÇ SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ
Avusturya Başbakanı Kurz da görüşmede, AB'yi ve bu birliği olumlu yönde nasıl geliştirebileceklerini ele aldıklarını, 2018'in ikinci yarısında AB dönem başkanlığını üstlenecek ülkesinin bu konuda katkı sağlamayı ümit ettiğini söyledi.

Kurz, sığınmacıların dağıtımında AB ülkelerine kota getirilmesi konusunun tartışmalarda çok yer aldığını savunarak, "Göç sorununun çözümünün, düzgün şekilde dış sınırlarının korunması ve yerinde yardım edilmesinde olduğuna inanıyorum." diye konuştu.

Avusturya Başbakanı Kurz, ülkesinin mülteci politikasında başka ülkelere bakmadan doğru bildiği yoldan gittiğini ifade etti.

Başında bulunduğu hükümetin ülkesi ve AB için olumlu katkılar yapacak programı ortaya koyduğunu dile getiren Kurz, "Bizi icraatımızla ölçün." dedi.

Kurz, medyadan yeni hükümeti eleştirel ancak adil değerlendirmesini istedi.
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  • 18 Ocak 2018, Perşembe 19:59
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