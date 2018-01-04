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’de intihar saldırısı: 11 ölü

Afganistan’ın başkenti ’de meydana gelen intihar saldırısında 11 kişinin hayatını kaybettiği, 25 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Kabil’de intihar saldırısı: 11 ölü
Afganistan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 'de düzenlenen intihar saldırısında aralarında polislerin de bulunduğu 11 kişinin hayatını kaybettiği, 25 kişinin yaralandığı belirtildi. Açıklamada, yaralıların çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavilerine başlandığı ifade edildi.

Görgü tanıkları tarafından yapılan açıklamada, saldırının güvenlik güçlerinin uyuşturucu operasyonu düzenlediği bölgede meydana geldiği, bu nedenle ölenler arasında polislerin de bulunduğu belirtildi. Olay yerine gelen güvenlik ekipleri, patlamanın bir intihar saldırısı olduğunu doğrularken ölenlerden 5'inin polis olduğunu bildirdi. Ölü sayısının artabileceğinden endişe ediliyor.

Öte yandan saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
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  • 04 Ocak 2018, Perşembe 21:11
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