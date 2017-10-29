Binlerce DEAŞ teröristi Avrupa'daki ülkelerine döndü. ‘Halloween’ isimli Cadılar Bayramı Avrupa başkentlerinde korku filmi gibi oldu. Bayram için silahlı kostüm giyenler yüzünden Londra polisi ‘terör’ koduyla alarma geçti
DEAŞ'ın çöküş dönemine girmesiyle birlikte Avrupalı teröristler bölgeden, ülkelerine geri dönmeye başladı. Şu ana kadar en fazla geri dönüş ise İngiltere'ye oldu. 500'eyakın DEAŞ'lı İngiliz'indönmesiyle, ülkede terörkorkusu yaşanmaya başladı. 'Terör' koduyla alarma geçen İngiliz polisi eli tetikte sokaklara indi. Cadılar Bayramı heyecanı yaşayan İngilizler ise giydikleri kostümlerle Londra'da polisine zor anlar yaşattı. Halloween isimli bayramda farklı kostümler giyerek sokaklara inme geleneğinin teröristler tarafından kullanılacağın düşünen Londra polisi tüm halkı aramaya başladı. İngiltere dün en kötü bayramını yaşadı.
HALLOWEENDEAŞ'IN PLANI
Aksiyon filmlerindeki karakterlerin kılığına giren İngilizler, polisi alarma geçirdi.
LONDRA'DACADI AVI
Cadılar Bayramı nedeniyle çeşitli kostümlerle sokağa çıkan İngilizler, bayramlarını doya doya kutlayamadı.
Londra polisi oyuncak silah taşıyan her Londralı'ya terörist muamelesi yaptı.
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