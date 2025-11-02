PODCAST CANLI YAYIN

17 yıl önce arananlar listesine alınan ve öldüğü sanılan kişi dağda bulundu!

Bulgaristan'da 17 yıl önce arananlar listesine alınan ve 12 yıldır ölü varsayılan kişi, ülkenin güneybatısındaki Pirin Dağı'nda bulundu.

Giriş Tarihi:
17 yıl önce arananlar listesine alınan ve öldüğü sanılan kişi dağda bulundu!

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Pirin Milli Park Müdürlüğü, park görevlileri tarafından yapılan rutin denetim sırasında izinsiz kamp kurduğu belirlenen bir erkek tespit edildiğini bildirdi.

Haberlere göre, görevlilerin kimlik kontrolü yapmak istemesi üzerine şüphelinin agresif tavırlar göstermesi sebebiyle bölgeye polis çağırıldı.
Polis ekiplerinin müdahalesiyle, kimlik belgeleri bulunmayan kişi Bansko İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Yapılan incelemede, söz konusu kişinin 2008'de ulusal ve uluslararası düzeyde arananlar listesine alındığı, 2013'te ise bulunamadığı için mahkeme tarafından ölü ilan edildiği belirlendi.

Pirin Milli Parkı Müdürü Rosen Banenski, basına yaptığı açıklamada, "Görünüşe göre Rusçuklu olduğu tespit edilen bu kişi, yıllardır dağda münzevi bir şekilde yaşamış. Park görevlileri sayesinde artık kimliği tespit edildi." dedi.

Bulgaristan'ın Yunanistan ve Kuzey Makedonya sınırları yakınındaki Pirin Dağları, 2 bin 914 metreye ulaşan rakımıyla ülkenin en yüksek ikinci zirvesine sahip.

Dağların bulunduğu yaklaşık 40 bin hektarlık alan milli park ilan edilerek 1983'te UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alındı. Buzul gölleri, şelaleler, mağaralar ve iğne yapraklı ormanlarıyla bilinen Pirin Milli Parkı, ayı ve kurt gibi vahşi hayvanlara da ev sahipliği yapıyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan kabineyi topluyor! Ana gündem Terörsüz Türkiye'de gelinen son aşama | Gazze, Suriye, Eurofighter... Masa yoğun
Beşiktaş - Fenerbahçe | CANLI
D&R
İbrahim Özkan'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken Ekrem İmamoğlu sözleri: "Yakınlığımız yok"
CANLI ANLATIM | Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Irak'ta! Türkiye ile Irak arasında tarihi "su" anlaşması: "En büyük altyapı yatırımı olacaktır"
Orduya hazır olun talimatı! ABD Başkanı Donald Trump'tan Nijerya’ya askeri müdahale ve yardım kesintisi
DEM Parti 9. kez Öcalan'a gidiyor: Terörsüz Türkiye sürecinde yeni safha | TAKVİM'den "İmralı" kronolojisi
Fenerbahçe'ye transferden dev gelir! O yıldızlar ayrılabilir
Oğlu açıkladı: Engin Çağlar'ın o isteği gerçek oldu! Nuri Alço'dan Ediz Hun'a dostları cenaze törenine akın etti
İslam Memiş’ten kasım ayı rehberi: Gram altında 5.500 TL seviyesi kritik! Alım fırsatı ve yeni rekor sinyalini verdi
Beşiktaş'ta Hasan Arat'a ihraç ve ibra şoku! Adalı eski yönetimi bombaladı: "Her gün yıktığınız bir işi toparlamaya çalışıyoruz"
"Eko"sistemin casusluk trafiği belgelendi! MI6 - CIA - İBB hattında tam 5 görüşme | İşte mesajlaşma kayıtları: İmamoğlu'nun bilgisi vardı
KCK ve SDG'den "Şam" şeytanlığı! Suriye'ye giden PKK'lıların listesi MİT'in elinde... Sinsi "entegrasyon" planına müsamaha yok
Gazze masası İstanbul'da kuruluyor! Dışişleri Bakanı Fidan ev sahipliği yapacak: Toplantıya kimler katılacak?
Doğal gazı açın montları sıkı giyinin! İstanbul’da kuvvetli yağış için gün verildi: Dondurucu soğuk geliyor! Son 48 saat...
Emekli zammı için masada 3 anket ve 3 tahmin var! SSK ve Bağ-Kur'lular ne alacak? İşte tek tek hesaplanan formüller...
Beyaz Saray'da gündem Suriye: Ahmed Şara Trump ile görüşecek
Galatasaray - Trabzonspor maçı sonrası o yıldıza övgü! "Bazen Kante bazen Makelele"
Firari Serdar Akinan’dan TÜGVA’ya kirli kumpas: Sahte delil ve montajları yeniden piyasaya sürdüler
İmamoğlu ekibinde istihbarat savaşı! Murat Ongun'un telefonuna casus yazılım yüklendi: Tüm oklar Necati Özkan'ı gösterdi