14 ülkeden İsrail’e Batı Şeria tepkisi

Aralarında İngiltere, Almanya ve Fransa'nın da bulunduğu 14 ülke, İsrail güvenlik kabinesinin işgal altındaki Batı Şeria'da 19 yeni yerleşim birimi inşasını onaylamasını kınadı. 14 ülke yaptıkları ortak açıklamada, İsrail'in bu kararıyla uluslararası hukuku ihlal ettiğini ve bölgede istikrarsızlığı körükleyebileceğini kaydetti.

Açıklamada, "İsrail'e bu kararı geri alma ve yerleşimlerin genişletilmesini durdurma çağrısı yapıyoruz" denildi. 14 ülke açıklamalarında İsrail'e, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin 2334 sayılı kararını da hatırlattı. Birçok Avrupalı lider, terör devletinin başbakanı Netanyahu'ya bu konudaki endişelerini iletti.