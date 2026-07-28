Kova burcunda meydana gelecek olan Temmuz Dolunayı, gece boyunca gökyüzünde gözlemlenebilecek. Adını Kuzey Amerika'daki yerli toplulukların doğa takviminden alan Geyik Dolunayı, her yıl Temmuz ayında gerçekleşen dolunay evresine verilen geleneksel isim olarak biliniyor.

Geyik Dolunayı, Temmuz ayında gerçekleşen dolunay evresine verilen geleneksel isimdir. (Görsel: Takvim foto arşivi)

GEYİK DOLUNAYI TARİHİ

🌕 Temmuz Dolunayı Temmuz ayının dolunay evresi, 29 Temmuz 2026 Çarşamba günü gerçekleşecek. ⏰ Tam Evre Saati Türkiye saati ile 17.36'da tam evresine ulaşacak. ♒ Kova Burcunda Dolunay, Kova burcunda gerçekleşecek ve gün batımının ardından gökyüzünde izlenebilecek.

Havanın açık ve bulutsuz olduğu bölgelerde çıplak gözle rahatlıkla görülebilecek olan dolunay, gece boyunca parlaklığını koruyacak ve 30 Temmuz sabahının ilk ışıklarına kadar gökyüzünde gözlemlenebilecek. Özellikle şehir ışıklarından uzak noktalarda, Temmuz ayının bu etkileyici gök olayı çok daha net bir şekilde takip edilebilecek.

Temmuz Dolunayı, Kova burcunda gerçekleşecek. (Görsel: Takvim foto arşivi)

GEYİK DOLUNAYI TÜRKİYE'DEN GÖRÜLEBİLECEK Mİ?

29 Temmuz'da gerçekleşecek Geyik Dolunayı, hava şartlarının elverişli olması halinde Türkiye'nin birçok noktasından rahatlıkla izlenebilecek. Özellikle bulutsuz bir gökyüzü ve düşük ışık kirliliğine sahip bölgeler, dolunayı daha etkileyici şekilde gözlemlemek isteyenler için avantaj sağlayacak.

Şehir merkezlerinden uzak, yüksek rakımlı ve açık alanlarda gökyüzü çok daha net görülebileceği için gözlem deneyimi de daha kaliteli olacak. Bu doğa olayını izlemek için teleskop ya da özel bir ekipman kullanılması ise zorunlu değil.

Astrolojiye göre Kova Dolunayı, değişim ve farkındalık temalarını öne çıkarıyor.

GEYİK DOLUNAYI ADI NEREDEN GELİYOR?

Temmuz ayında gerçekleşen dolunay, geleneksel olarak "Geyik Dolunayı" (Buck Moon) adıyla anılıyor. Bu isim, dolunayın görünümü ya da rengiyle ilgili bir özellikten kaynaklanmıyor.

Kökeni, Kuzey Amerika'da yaşayan yerli halkların doğa takvimine dayanıyor. Bu dönemde erkek geyiklerin eski boynuzlarını dökerek yeni ve daha güçlü boynuzlar çıkarmaya başlaması nedeniyle Temmuz dolunayına "Geyik Dolunayı" adı verilmiş. Zamanla bu isim astronomi takvimlerinde de yaygın olarak kullanılmaya başlanmış.

Dolunay, Türkiye'nin birçok noktasından çıplak gözle izlenebilecek. (Görsel: Takvim foto arşivi)

GÖKYÜZÜ TUTKUNLARINI GÖRSEL ŞÖLEN BEKLİYOR

Parlak görünümüyle dikkat çekecek olan Temmuz dolunayı, yaz gecelerinde gökyüzünü izlemeyi sevenler için kaçırılmayacak bir fırsat sunacak. Açık havanın hâkim olduğu bölgelerde çıplak gözle kolaylıkla takip edilebilecek Geyik Dolunayı, hem doğa fotoğrafçıları hem de gök olaylarını izlemeyi sevenler için yılın öne çıkan astronomi olaylarından biri olacak.

Buck Moon olarak da bilinen Geyik Dolunayı, adını Kuzey Amerika yerli kültürlerinden alıyor.

KOVA BURCUNDA DOLUNAY HANGİ ETKİLERİ BERABERİNDE GETİRECEK?

Temmuz 2026 Dolunayı, astrolojik olarak Kova burcunda gerçekleşecek. Bu dolunayın, bireysel hedeflerin yanı sıra sosyal ilişkiler, toplumsal farkındalık ve geleceğe yönelik planlar üzerinde etkili olacağı değerlendiriliyor. Kova burcunun yenilikçi ve özgürlükçü enerjisi, alışılmış düzenlerin sorgulanmasına ve farklı bakış açıları geliştirilmesine zemin hazırlayabilir.

Astroloji yorumlarına göre bu dönem, tamamlanması gereken konuların sonuçlanması ve yeni kararların alınması açısından dikkat çekiyor. Aynı zamanda geçmişte ertelenen planların yeniden gündeme gelmesi, zihni meşgul eden konuların netleşmesi ve geleceğe yönelik adımların daha kararlı şekilde atılması için uygun bir süreç olarak değerlendiriliyor.