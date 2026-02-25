Aşk, kariyer ve planlar yeniden masada: Yılın ilk Merkür Retrosu Balık burcunda
2026’nın ilk Merkür retrosu 26 Şubat’ta Balık burcunda geri hareketine geçecek ve 20 Mart’a kadar etkisini sürdürecek. Yaklaşık üç hafta devam edecek olan retroda iletişim trafiğinde karışıklıklar, teknolojik aksaklıklar ve ertelenen planlar gündeme gelecek.
- Astrolojiye göre bu dönemde iletişimde yanlış anlaşılmalar, elektronik cihazlarda teknik sorunlar ve resmi işlemlerde gecikmeler yaşanabilir.
- 2026 yılında Haziran ve Ekim aylarında iki Merkür gerilemesi daha bekleniyor.
- Uzmanlar bu dönemi yeni başlangıçlar yerine mevcut işleri gözden geçirmek ve yarım kalan konuları tamamlamak için değerlendirmeyi öneriyor.
- Retro hareketi astronomik olarak optik bir yanılsamadır ve gezegenin fiziksel olarak geri gitmesi anlamına gelmez.
İletişim, anlaşmalar ve karar mekanizmalarıyla ilişkilendirilen Merkür'ün geri hareketi özellikle yanlış anlaşılmalar, gecikmeler ve yarım kalan konuların yeniden ele alınmasıyla anılıyor. İşte retronun etkileri…
MERKÜR RETROSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Astrolojik takvime göre 2026'nın ilk Merkür gerilemesi 26 Şubat'ta Balık burcunda başlayacak. Bu gökyüzü hareketi 20 Mart 2026'ya kadar devam edecek ve yaklaşık üç hafta sürecek. Yorumlara göre bu dönemde zihinsel dalgınlık, kararsızlık ve duygularla hareket etme eğilimi artabilir.
Ayrıca yıl içinde haziran ve ekim aylarında iki ayrı gerileme daha yaşanması bekleniyor.
RETRO NE ANLAMA GELİYOR?
Astronomi açısından retro hareket, gezegenin fiziksel olarak geri gitmesi değil Dünya'dan bakıldığında bu şekilde algılanmasıdır. Yani söz konusu durum optik bir yanılsamadan ibarettir.
Astrolojide ise bu dönemler, ilgili gezegenin temsil ettiği temalarda yavaşlama, sorgulama ve yeniden değerlendirme süreci olarak yorumlanır. Merkür iletişim, ticari faaliyetler, seyahatler, yazışmalar ve teknolojiyle bağlantılı kabul edilir. Bu nedenle gerileme dönemleri günlük yaşamı doğrudan ilgilendiren konularla gündeme gelir.
BU SÜREÇTE NELERE DİKKAT EDİLMELİ?
Astrolojiye göre Merkür retrosu sırasında şu başlıklar öne çıkabilir:
-Yanlış anlaşılmalar ve iletişim kopuklukları
-Elektronik cihazlarda teknik sorunlar
-Sözleşme ve resmi işlemlerde gecikmeler
-Bankacılık ve ödeme süreçlerinde aksaklıklar
-Plan ve programlarda ertelemeler
Bu dönem yeni başlangıçlardan çok, mevcut işleri gözden geçirmek, eksikleri tamamlamak ve yarım kalan konuları toparlamak için değerlendirilmeli.
26 Şubat - 20 Mart 2026 tarihleri arasındaki bu ilk gerileme, yılın astrolojik ajandasında dikkat çeken gelişmelerden biri olarak görülüyor. Gökyüzü hareketlerini dikkate alanlar için bu süreç temkinli ilerlemek, ayrıntılara yoğunlaşmak ve acele kararlar almaktan kaçınmak anlamına geliyor.