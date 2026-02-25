Aşk, kariyer ve planlar yeniden masada: Yılın ilk Merkür Retrosu Balık burcunda

Retro hareketi astronomik olarak optik bir yanılsamadır ve gezegenin fiziksel olarak geri gitmesi anlamına gelmez.

Uzmanlar bu dönemi yeni başlangıçlar yerine mevcut işleri gözden geçirmek ve yarım kalan konuları tamamlamak için değerlendirmeyi öneriyor.

2026 yılında Haziran ve Ekim aylarında iki Merkür gerilemesi daha bekleniyor.

Astrolojiye göre bu dönemde iletişimde yanlış anlaşılmalar, elektronik cihazlarda teknik sorunlar ve resmi işlemlerde gecikmeler yaşanabilir.

İletişim, anlaşmalar ve karar mekanizmalarıyla ilişkilendirilen Merkür'ün geri hareketi özellikle yanlış anlaşılmalar, gecikmeler ve yarım kalan konuların yeniden ele alınmasıyla anılıyor. İşte retronun etkileri…

Merkür'ün ilk geri hareketi 26 Şubat 2026'da Balık burcunda başlayacak ve 20 Mart 2026'ya kadar sürecek.

MERKÜR RETROSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Astrolojik takvime göre 2026'nın ilk Merkür gerilemesi 26 Şubat'ta Balık burcunda başlayacak. Bu gökyüzü hareketi 20 Mart 2026'ya kadar devam edecek ve yaklaşık üç hafta sürecek. Yorumlara göre bu dönemde zihinsel dalgınlık, kararsızlık ve duygularla hareket etme eğilimi artabilir.

Ayrıca yıl içinde haziran ve ekim aylarında iki ayrı gerileme daha yaşanması bekleniyor.