Gökyüzü reset atıyor! 2026’da burçları neler bekliyor?

Wang, "Kova burcundaki Kuzey Ay Düğümü de kolektif iyilik, yenilik ve toplumsal farkındalık için son dokunuşu yapıyor. Evren, radikal değişim için net bir yol haritası sunuyor" diyor.

Aslan burcundaki Jüpiter, yaratıcılığınızı ve kendinizi ifade etme gücünüzü artırırken, aşk ve çocuk temaları da ön plana çıkıyor. Yeni bir ilişki, büyük bir tutku ya da aileyi büyütme fikri gündeme gelebilir.

2026, Koç burçları için adeta yeni bir kimliğin inşa edildiği bir yıl olacak. Satürn ve Neptün'ün burcunuzdaki kavuşumu en büyük hayallerinizi somutlaştırma fırsatı sunuyor.

BOĞA (20 Nisan – 20 Mayıs)

Yaklaşık sekiz yıldır burcunuzda etkili olan Uranüs, nihayet sizi terk ediyor. Bu da hayatınızda daha fazla istikrar ve huzur anlamına geliyor.

Jüpiter, ev ve aile alanınızı destekliyor. Taşınma, ev alımı veya dekorasyon için oldukça uygun bir yıl. Satürn–Neptün kavuşumu ise sizi içsel dünyanıza yönlendirerek ruhsal bir arınma süreci başlatıyor.

İKİZLER (21 Mayıs – 20 Haziran)

Uranüs'ün burcunuza geçişiyle birlikte 2026, sizin için zihinsel bir uyanış yılı olacak. Kendi sesinizi buluyor, başkaları için yaşamayı bırakıyorsunuz.

Jüpiter iletişim, öğrenme ve yazma alanlarında büyük fırsatlar sunarken Satürn–Neptün kavuşumu sosyal çevrenizi sadeleştirmenizi istiyor.