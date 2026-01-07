Gökyüzü reset atıyor! 2026’da burçları neler bekliyor?
2026 astrolojide köklü dönüşümlerin yılı olarak öne çıkıyor. Jüpiter'in Aslan burcuna geçişi, Satürn–Neptün kavuşumu ve Uranüs'ün yeni konumu aşk, kariyer ve şans alanlarında tüm burçlar için önemli değişimlere işaret ediyor.
Yeni yıl yenilenme, ileriye bakma ve güçlü bir başlangıç yapma çağrısıyla geliyor. 2026 ise astrolojiye göre sıradan bir yıl değil. Uzmanlara göre bu dönem köklü dönüşümlerin ve kaderi etkileyen büyük kozmik hareketlerin yılı olacak.
Hong Kong merkezli sertifikalı danışman ve ödüllü astrolog Letao Wang, The Post'a verdiği röportajda 2026'yı "Hareket Halindeki Dönüşüm" olarak tanımlıyor.
Wang'a göre yıl boyunca:
- Jüpiter, genişleme ve şans gezegeni olarak Aslan burcuna geçerek cesaret, yaratıcılık ve görünürlük temasını öne çıkaracak.
- Uranüs, özgürleşmenin ve ani değişimlerin gezegeni olarak İkizler burcuna yerleşerek zihinsel devrimleri tetikleyecek.
- Ayrıca 2026 1865'ten bu yana ilk kez Koç burcunda gerçekleşecek Satürn–Neptün kavuşumuna ev sahipliği yapacak. Bu nadir gökyüzü olayı, hayaller ile gerçekler arasında güçlü bir yeniden yapılanmayı simgeliyor.
Wang, "Kova burcundaki Kuzey Ay Düğümü de kolektif iyilik, yenilik ve toplumsal farkındalık için son dokunuşu yapıyor. Evren, radikal değişim için net bir yol haritası sunuyor" diyor.
İşte Letao Wang'ın 2026 yılı için burç yorumları:
KOÇ (21 Mart – 19 Nisan)
2026, Koç burçları için adeta yeni bir kimliğin inşa edildiği bir yıl olacak. Satürn ve Neptün'ün burcunuzdaki kavuşumu en büyük hayallerinizi somutlaştırma fırsatı sunuyor.
Aslan burcundaki Jüpiter, yaratıcılığınızı ve kendinizi ifade etme gücünüzü artırırken, aşk ve çocuk temaları da ön plana çıkıyor. Yeni bir ilişki, büyük bir tutku ya da aileyi büyütme fikri gündeme gelebilir.
BOĞA (20 Nisan – 20 Mayıs)
Yaklaşık sekiz yıldır burcunuzda etkili olan Uranüs, nihayet sizi terk ediyor. Bu da hayatınızda daha fazla istikrar ve huzur anlamına geliyor.
Jüpiter, ev ve aile alanınızı destekliyor. Taşınma, ev alımı veya dekorasyon için oldukça uygun bir yıl. Satürn–Neptün kavuşumu ise sizi içsel dünyanıza yönlendirerek ruhsal bir arınma süreci başlatıyor.
İKİZLER (21 Mayıs – 20 Haziran)
Uranüs'ün burcunuza geçişiyle birlikte 2026, sizin için zihinsel bir uyanış yılı olacak. Kendi sesinizi buluyor, başkaları için yaşamayı bırakıyorsunuz.
Jüpiter iletişim, öğrenme ve yazma alanlarında büyük fırsatlar sunarken Satürn–Neptün kavuşumu sosyal çevrenizi sadeleştirmenizi istiyor.
YENGEÇ (21 Haziran – 22 Temmuz)
Jüpiter'in etkisiyle 2026, Yengeçler için bolluk ve özgüven yılı olacak. Maddi kazançlar artarken, öz değer duygunuz da güçleniyor.
Kariyer alanında önemli bir eşiktesiniz. Satürn–Neptün kavuşumu, mesleki korkularınızı aşmanızı ve işinizi daha anlamlı bir amaçla birleştirmenizi istiyor.
ASLAN (23 Temmuz – 22 Ağustos)
Jüpiter burcunuzda! 2026, parladığınız, liderlik ettiğiniz ve sahneye çıktığınız bir yıl.
Yeni fırsatlar, açılan kapılar ve artan görünürlük sizi bekliyor.
Ancak Satürn–Neptün, inanç sistemlerinizi sorgulamanızı istiyor.
BAŞAK (23 Ağustos – 22 Eylül)
Bu yıl içe dönüş ve ruhsal iyileşme temaları ön planda. Jüpiter, bilinçaltınızı aydınlatırken; Satürn–Neptün, ortak kaynaklar ve duygusal bağlarda yeniden yapılanma getiriyor.
Eski yükleri bırakmak sizi daha özgür kılacak.
TERAZİ (23 Eylül – 22 Ekim)
2026, yeni arkadaşlıklar ve topluluklar yılı.
Jüpiter sosyal çevrenizi genişletirken Satürn–Neptün ilişkilerde sınır ve gerçekçilik dersi veriyor.
AKREP (23 Ekim – 21 Kasım)
Kariyerinizde büyük bir ivme yakalıyorsunuz.
Jüpiter başarı ve tanınma getirirken Satürn–Neptün sağlık ve günlük düzeninizi yeniden yapılandırmanızı istiyor.
YAY (22 Kasım – 21 Aralık)
Seyahat, eğitim ve kişisel gelişim yılı. Jüpiter ufkunuzu genişletirken Satürn–Neptün romantizm ve çocuklarla ilgili konularda olgunlaşma getiriyor.
OĞLAK (22 Aralık – 19 Ocak)
Finansal ve duygusal anlamda derin bir dönüşüm yılı.
Ortak kaynaklardan fayda sağlayabilir, ailevi konularda yeni bir düzen kurabilirsiniz.
KOVA (20 Ocak – 18 Şubat)
Kuzey Ay Düğümü burcunuza geçiyor: Artık sahne sizin.
Jüpiter ilişkileri desteklerken, Satürn–Neptün zihinsel kalıplarınızı dönüştürüyor.
BALIK (19 Şubat – 20 Mart)
Günlük hayat, iş ve sağlık konuları hareketleniyor.
Jüpiter düzen kurmayı kolaylaştırırken, Satürn–Neptün finansal değerlerinizi yeniden tanımlıyor.