22 Mayıs ne burcu, yükseleni hangisi? 22 Mayıs hangi burç oluyor?

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22 Mayıs'ta doğan kişilerin hangi burca ait olduğu ve doğan bebeklerin yükselen burcunun ne olacağı, astroloji meraklılarının sıkça sorduğu konular arasında yer alıyor. Bu tarihte dünyaya gelenler, çevrelerinde yaşanan olaylara karşı oldukça duyarlı olabilirler. Sevdiklerine derin bir bağlılık hisseder, onları mutlu etmek için çaba harcamaktan kaçınmazlar. Peki 22 Mayıs doğumlu kişiler hangi burç oluyor? İşte özellikleri…

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv) 22 MAYIS HANGİ BURÇ OLUYOR? 22 Mayıs doğumlu kişiler İkizler burcudur. İkizler burcu, 21 Mayıs – 21 Haziran tarihleri arasında doğanları kapsıyor. BALIK BURCU YÜKSELENİ NEDİR? Yükselen burç ise doğum saatine ve doğum yerine göre değişir. 22 Mayıs'ta doğan bir kişinin yükselen burcunu öğrenmek için: 🔹Doğum saati (örneğin: sabah 08.30), 🔹Doğum yeri (şehir ve ülke) bu bilgilerine ihtiyaç vardır. Bu bilgilerle yükselen burç hesaplanabilir.