22 Mayıs ne burcu, yükseleni hangisi? 22 Mayıs hangi burç oluyor?

22 Mayıs'ta doğan kişilerin hangi burca ait olduğu ve doğan bebeklerin yükselen burcunun ne olacağı, astroloji meraklılarının sıkça sorduğu konular arasında yer alıyor. Bu tarihte dünyaya gelenler, çevrelerinde yaşanan olaylara karşı oldukça duyarlı olabilirler. Sevdiklerine derin bir bağlılık hisseder, onları mutlu etmek için çaba harcamaktan kaçınmazlar. Peki 22 Mayıs doğumlu kişiler hangi burç oluyor? İşte özellikleri…
(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)
22 MAYIS HANGİ BURÇ OLUYOR?
22 Mayıs
doğumlu kişiler İkizler burcudur. İkizler burcu, 21 Mayıs – 21 Haziran tarihleri arasında doğanları kapsıyor.
BALIK BURCU YÜKSELENİ NEDİR?
Yükselen burç ise doğum saatine ve doğum yerine göre değişir. 22 Mayıs'ta doğan bir kişinin yükselen burcunu öğrenmek için:
🔹Doğum saati (örneğin: sabah 08.30),
🔹Doğum yeri (şehir ve ülke)
bu bilgilerine ihtiyaç vardır. Bu bilgilerle yükselen burç hesaplanabilir.
(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)
İKİZLER BURCU ÖZELLİKLERİ
İkizler burcu, zodyağın en meraklı, enerjik ve konuşkan burçlarından biridir. Hava grubuna ait olan bu burç, zeka ve iletişim gezegeni Merkür tarafından yönetilir. Hızlı düşünen, hızlı hareket eden ve aynı anda birçok şeyle ilgilenebilen çok yönlü bir yapıya sahiptir.