SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Burçlar Haberleri

22 Mayıs ne burcu, yükseleni hangisi? 22 Mayıs hangi burç oluyor?

22 Mayıs doğumlular, hangi burca ait olduğu ve yükselen burçlarının ne olabileceği sıkça sorulan sorular arasında yer alıyor. 22 Mayıs tarihinde doğanlar güvenilir, sadık ve özgür ruhlu olurlar. İşte bu tarihte doğanların genel özellikleri!

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :22 Mayıs 2025 , 16:57 Güncelleme Tarihi :22 Mayıs 2025 , 16:57
22 Mayıs ne burcu, yükseleni hangisi? 22 Mayıs hangi burç oluyor?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

22 Mayıs'ta doğan kişilerin hangi burca ait olduğu ve doğan bebeklerin yükselen burcunun ne olacağı, astroloji meraklılarının sıkça sorduğu konular arasında yer alıyor. Bu tarihte dünyaya gelenler, çevrelerinde yaşanan olaylara karşı oldukça duyarlı olabilirler. Sevdiklerine derin bir bağlılık hisseder, onları mutlu etmek için çaba harcamaktan kaçınmazlar. Peki 22 Mayıs doğumlu kişiler hangi burç oluyor? İşte özellikleri…

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

22 MAYIS HANGİ BURÇ OLUYOR?

22 Mayıs doğumlu kişiler İkizler burcudur. İkizler burcu, 21 Mayıs – 21 Haziran tarihleri arasında doğanları kapsıyor.

BALIK BURCU YÜKSELENİ NEDİR?

Yükselen burç ise doğum saatine ve doğum yerine göre değişir. 22 Mayıs'ta doğan bir kişinin yükselen burcunu öğrenmek için:

🔹Doğum saati (örneğin: sabah 08.30),

🔹Doğum yeri (şehir ve ülke)

bu bilgilerine ihtiyaç vardır. Bu bilgilerle yükselen burç hesaplanabilir.

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

İKİZLER BURCU ÖZELLİKLERİ

İkizler burcu, zodyağın en meraklı, enerjik ve konuşkan burçlarından biridir. Hava grubuna ait olan bu burç, zeka ve iletişim gezegeni Merkür tarafından yönetilir. Hızlı düşünen, hızlı hareket eden ve aynı anda birçok şeyle ilgilenebilen çok yönlü bir yapıya sahiptir.