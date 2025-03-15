15 Mart 2025 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

Ağzınızdan çıkan her sözü yerine getiriyorsunuz.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşiv

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Bugünlerde iş konusunda stres yapmadığınıza emin olmanız gerekmekte. Ancak dahi ve kıvrak zekanızla tüm bu sorunları aşacaksınız.