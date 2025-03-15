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15 Mart 2025 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

15 Mart 2025 Cumartesi günlük burç yorumları... Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. Bugün çok fazla harcama yapacağa benziyorsunuz. Harcama konusunda dikkatli olun yarın zor bir durumda kalmamak için. 15 Mart 2025 Cumartesi günlük burç yorumları.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :15 Mart 2025 , 10:51 Güncelleme Tarihi :15 Mart 2025 , 13:32
15 Mart 2025 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

İÇİNDEKİLER

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KOÇ

Bugün ani gelişen olaylar karşısında seyahat planları gerçekleştirebilirsiniz.

Bu seyahat size iyi gelecek. Yeni sosyal çevre ve dostlar edineceksiniz.

BOĞA

Heyecanınız uzaklarda olan dostlarınızla kavuşmanız.

Oysa ki partneriniz bir hayli sabırsız.

Ona sakin bir tavırla aksilikleri izah edebilirsiniz.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

İKİZLER

Bugün çok fazla harcama yapacağa benziyorsunuz.

Harcama konusunda dikkatli olun yarın zor bir durumda kalmamak için.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

YENGEÇ

Birilerine var gücünüzle yardım etmek çabası içine girmiş durumdasınız.

Ağzınızdan çıkan her sözü yerine getiriyorsunuz.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

ASLAN

Bugünlerde iş konusunda stres yapmadığınıza emin olmanız gerekmekte. Ancak dahi ve kıvrak zekanızla tüm bu sorunları aşacaksınız.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

BAŞAK

Aşk konusunda vermiş olduğunuz sözleri yerine getirmek için var gücünüzle çabalıyorsunuz.

Resmi işlerinizdeki anlamsız kararlar bir anda değişim olabilir.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

TERAZİ

Sevdiğiniz kişi ile ufak gezi planları size iyi gelecek. Uzun zamandır bunu hayal ediyorsunuz.

Arzu ve isteklerinizi sıralamanın tam zamanı.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

AKREP

Aşk konusunda kendinizi iyi hissedeceğiniz gelişmeler yaşanabilir ancak karşı tarafın çabasına eşit derecede cevap verdiğinizden emin olun.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

YAY

Dürüst tavırlarınız taktir edilmekte.

Ancak kendinizden çok fazla ödün veriyorsunuz.

Baş bölgenizi soğuktan korumalısın.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

OĞLAK

Kendinizi iyi hissettirecek gelişmeler yaşayabilirsiniz. Aşk konusunda şanslı olabilir ancak maddi konularda istediklerinizi tam olarak edinemeyebilirsiniz.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

KOVA

Son zamanlarda bazı konularda bugün olağanüstü ince eleyip sık döküyorsunuz.

Gerçek dışı bilgi almaktan korkuyorsunuz.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

BALIK

Yakın bir dostunuzdan mali destek almanız moralinizi daha fazla yükseltecek.

Bu kadar panik yapmanız anlamsız.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

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