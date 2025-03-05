5 Mart 2025 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

Kaynak: takvim.com.tr / arşiv YENGEÇ Keyifli olmayacakmış gibi görünen bazı ziyaretler beklemediğiniz kadar keyifli geçebilir. Ailenizle geçireceğiniz süre son derece ilham verici olabilir.

Kaynak: takvim.com.tr / arşiv ASLAN Sosyal olarak olumlu bir günde olduğunuz için arkadaşlarınız tarafından çokça aranabilirsiniz. Çalışmayı göze aldığınız niyetleriniz gerçekleşebilir.

Kaynak: takvim.com.tr / arşiv BAŞAK Dış görünüşünüzle ilgili değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz. Bugüne kadar cesaret edemediğiniz değişiklikleri gerçekleştirebilir, kendinizde fark yaratabilirsiniz.

Kaynak: takvim.com.tr / arşiv TERAZİ Aile ve akraba ziyaretleri gelenler ya da sizin gitmeniz gerekenler bugün gündeme gelebilir. Küçük mutluluklar hissedeceksiniz.