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5 Mart 2025 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

5 Mart 2025 Çarşamba günlük burç yorumları... Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. Bugünlerde vereceğiniz tepkiler çevrenizdekilere her zamankinden farklı gelebilir. Bu durum hoşunuza gidebilir. Kendinizi taktir edebilirsiniz. İşte 5 Mart 2025 Çarşamba günlük burç yorumları.

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Giriş Tarihi :05 Mart 2025 , 09:57 Güncelleme Tarihi :05 Mart 2025 , 09:57
5 Mart 2025 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

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KOÇ

Niyetlerinizi eyleme dökerken zorlandığınız noktaları tek başınıza aşmayı tercih edebilir, yardım almak istemeyebilirsiniz.

Kaynak: takvim.com.tr / arşivKaynak: takvim.com.tr / arşiv

BOĞA

Bu aralar kararsızlıklarınızın bittiği bir günde olabilirsiniz. Günü ikiye bölebilir ilk yarısında tamamen işinize odaklanabilirsiniz.

Kaynak: takvim.com.tr / arşivKaynak: takvim.com.tr / arşiv

İKİZLER

Bugünlerde duygusal konularda net adımlar atmamanızda fayda var. Karar almayı ilerleyen günlere bırakmak isteyebilirsiniz.

Kaynak: takvim.com.tr / arşivKaynak: takvim.com.tr / arşiv

YENGEÇ

Keyifli olmayacakmış gibi görünen bazı ziyaretler beklemediğiniz kadar keyifli geçebilir.

Ailenizle geçireceğiniz süre son derece ilham verici olabilir.

Kaynak: takvim.com.tr / arşivKaynak: takvim.com.tr / arşiv

ASLAN

Sosyal olarak olumlu bir günde olduğunuz için arkadaşlarınız tarafından çokça aranabilirsiniz. Çalışmayı göze aldığınız niyetleriniz gerçekleşebilir.

Kaynak: takvim.com.tr / arşivKaynak: takvim.com.tr / arşiv

BAŞAK

Dış görünüşünüzle ilgili değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz.

Bugüne kadar cesaret edemediğiniz değişiklikleri gerçekleştirebilir, kendinizde fark yaratabilirsiniz.

Kaynak: takvim.com.tr / arşivKaynak: takvim.com.tr / arşiv

TERAZİ

Aile ve akraba ziyaretleri gelenler ya da sizin gitmeniz gerekenler bugün gündeme gelebilir. Küçük mutluluklar hissedeceksiniz.

Kaynak: takvim.com.tr / arşivKaynak: takvim.com.tr / arşiv

AKREP

Son zamanlarda aşk hayatınızda atacağınız adımlar hem cesaret hem de güven getirebilir. İstikrarı elde tutmak isteyeceğiniz bir gündesiniz.

Kaynak: takvim.com.tr / arşivKaynak: takvim.com.tr / arşiv

YAY

İş konusunda sizi gerçekçi tutum sergilemeye zorlayan sisteme direnebilir, hayal ve hedeflerinizi cesaretle dile getirerek ön plana koyabilirsiniz.

Kaynak: takvim.com.tr / arşivKaynak: takvim.com.tr / arşiv

OĞLAK

Bugünlerde vereceğiniz tepkiler çevrenizdekilere her zamankinden farklı gelebilir. Bu durum hoşunuza gidebilir. Kendinizi taktir edebilirsiniz.

Kaynak: takvim.com.tr / arşivKaynak: takvim.com.tr / arşiv

KOVA

Vurgulamak istediğiniz bazı konuları doğru kişilere vurgulayarak size olan tutumlarını değiştirmelerini sağlayabilirsiniz.

Kaynak: takvim.com.tr / arşivKaynak: takvim.com.tr / arşiv

BALIK

Her konuda yeniliklere açık olmak ve yaşadıklarınıza kıymet vermeye başlamak için uygun bir gündesiniz.

Kaynak: takvim.com.tr / arşivKaynak: takvim.com.tr / arşiv

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