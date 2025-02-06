6 Şubat 2025 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

Kaynak: takvim.com.tr \ arşiv YENGEÇ Aşk hayatınızda bugün atacağınız adımlar sağlam temelli olabilir ya da yeni ve daha güçlü kararlar almanıza vesile olabilirler.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşiv ASLAN Odağınıza yapabilirliklerinizi alarak kaliteli ve keyifli bir gün geçirebilirsiniz. Bugünlerde alacağınız kararların ömrü uzun vadeli olabilir.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşiv BAŞAK Eski-yeni dengesini iyi kurmanız gerekmekte. Bugün paylaşılamadığınızı hissedebilir, bu hoşunuza gitmesiyle beraber aynı zamanda sizi bunaltabilir.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşiv TERAZİ Başarıyı hissetmek için uygun bir gün. Yeni iş bağlantıları kurmak ve fikir alışverişinde bulunmak için uygun bir gündesiniz.