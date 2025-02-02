2 Şubat 2025 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

Kaynak: takvim.com.tr \ arşiv YENGEÇ Günün ilk saatlerinde, bir önceki günden kalan sorumluluklarınızı yerine getirmişliğin yorgunluğu üzerinizde olabilir.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşiv ASLAN Aşk konusunda mantıkla hareket ettiğiniz bir günde olabilirsiniz. Önünüze bazı fırsatlar çıkabilir bu süreçte cesur değişimlerden korkmayın.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşiv BAŞAK Son günlerde zamanlama konusunda başarılı olabileceğiniz, istediğiniz her işe ve her yere rahatlıkla yetebileceğiniz bir gündesiniz.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşiv TERAZİ Aşk hayatınızda oldukça başarılı bir dönem geçiriyorsunuz. Her şeyi başarma isteğinizin sizi yorgun düşürmesine izin vermeyin.