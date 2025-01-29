29 Ocak 2025 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

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KOÇ Duygusal olarak kendinizi boşlukta hissedebilirsiniz ancak ilişkisel konularda zarar görmekten çekindiğiniz için de bu durumlar kaynaklanıyor olabilir.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşiv BOĞA İşinizde profesyonelliğiniz ile ön plana çıkabilir, diğer kişilere soğuk bir görünüm çizebilirsiniz. Etrafınızdaki sizi fazlaca eleştiren insanlara bir sınır çizebilirsiniz.