28 Ocak 2025 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

Kaynak: takvim.com.tr \ arşiv YENGEÇ Mantığın sizin için hakim olacağı bugünlerde niyetlerinize sevgi dolu ve mucizevi yollardan da gidebileceğinizin farkına varmalısınız.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşiv ASLAN Kariyer planlaması düşünüyorsanız rekabetin olduğunu unutmamalısınız göreceğiniz değer sizi rahatlatmamalı ve çok çalışmayı göze alarak ilerlemelisiniz.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşiv BAŞAK Bugünlerde istek ve arzularınıza giden yolda daha stratejik davranabilirsiniz. İlgi göstermeyi sevseniz de belli noktalarda kendinizi tam konforlu hissetmeyebilirsiniz.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşiv TERAZİ Zaman yönetimini oldukça iyi başarabileceğiniz bir gündesiniz. Bugün birçok işiniz olabilir ancak hepsinin altından başarı ile kalkabilirsiniz.