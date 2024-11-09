9 Kasım 2024 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

YENGEÇ Son zamanlarda sevdiklerinizle bir arada bulunmak için yollar aşmanız gerekse de bunu yapmak isteyebilirsiniz. İşleriniz yolunda.

ASLAN Bugünlerde sabır, emek ve dikkatle yaptığınız işlerin gözden kaçmıyor olduğunu duymak bugün sizi oldukça motive edebilir.

BAŞAK Geçtiğimiz günlerde işinizle alakalı olarak birtakım aksaklıklar başınıza gelmiş olsa da bugün taşlar yerine oturabilir. Aşk ilişkilerinizde şans ön planda.

TERAZİ Size yardımcı olan dostlarınıza vefanızı göstermek istediğiniz bir gün olabilir. Aşk konularında bir takım aksiyonlar almak sizde zafer kazanmış hissiyatı yaratabilir.