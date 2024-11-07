7 Kasım 2024 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

YENGEÇ Vizyonunuzun genişlemesi girişimde bulunmak istediğiniz iş ya da hayalleriniz açısından büyük avantaj sağlayabilir, olaylara farklı çerçevelerden bakabilirsiniz.

ASLAN Karakterinizdeki belirgin değişim ortaya çıkabilir. Bunu fark eden bilhassa hemcinsleriniz tarafından kıskanıldığınızı hissedebilirsiniz.

BAŞAK Tamamen partnerinizin kontrolünde kalmak istemeyebilirsiniz. Özellikle hayallerinize giden yolda güzel atılımlar yapabilirsiniz.

TERAZİ Bu aralar istediğiniz herhangi bir şeyde hızlı bir sıçrayış yaşayabilir, çekim yasasını derinlemesine kullanabilirsiniz. Keyfinize diyecek yok.