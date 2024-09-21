21 Eylül 2024 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

YENGEÇ Ruh haliniz her ne kadar hızlı olmaya elverişli olsa da bugünlerde yavaş hareket etmeye ve düşünerek adım atmaya özen göstermelisiniz.

ASLAN Kendinizi kısıtlanmış ve engellenmiş hissedebilirsiniz. İş ve kariyer için en doğru kararları aldığınıza emin olsanız da bugünlerde hayata geçiremeyebilirsiniz.

BAŞAK Partner ailesi ile olan ilişkilerin gelişebileceği bir gündesiniz. Onları yemeğe davet etmek ya da ilişkileri yakınlaştırmak için farklı planlamalar yapmak için uygun bir gün.

TERAZİ Sosyal olarak kendinizi en iyi şekilde ifade edeceğiniz bir günde olsanız da ani girişimlerden kaçınmalısınız, beklediğiniz sonuç gelmeyebilir.