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18 Eylül 2024 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

18 Eylül 2024 Çarşamba günlük burç yorumları... Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. Sizlere bugünlerde başkaları hata yapabilir ya da günahınızı alabilirler. İş yerinizde bir takım rahatsızlıklar hissedebilirsiniz. İşte 18 Eylül 2024 Çarşamba günlük burç yorumları.

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Giriş Tarihi 18 Eylül 2024, 10:14 Güncelleme Tarihi 18 Eylül 2024, 10:14
18 Eylül 2024 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

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KOÇ

İma ya da saldırganlık özellikle iş yerinizdeki kişilerle yoğun problemler yaşamanıza neden olabilir. Sizler her ne kadar iyi niyetli olsanız da konuşmanızda fayda var.

BOĞA

Belli başlı konularda kararsızlıklar yaşayabilirsiniz.

Kurduğunuz yanlış dostluk ya da ilişkiler bir takım pişmanlıklara girmenize neden olabilir.

İKİZLER

Sizlere bugünlerde başkaları hata yapabilir ya da günahınızı alabilirler.

İş yerinizde bir takım rahatsızlıklar hissedebilirsiniz.

YENGEÇ

Sesinizin çıktığı, kendinizi ifade ettiğiniz ve gelişime ayak uydurduğunuz bir gündesiniz. Hem aşk hem de iş konularında günün en şanslı burçlarından birisiniz.

ASLAN

Bugünlerde, geçtiğimiz günlerde düşen enerjinizi toparlamak için çaba göstermeyi tercih edebilirsiniz. Kendinizi ifade etmek için uygun bir gün.

BAŞAK

Son zamanlarda özellikle iş konusunda yaşadığınız problemler sizde kalma ya da gitme kararı alma hissi uyandırabilir.

TERAZİ

Bu aralar aşk planlamalarınızda olumlu sonuçlar alacağınız bir gündesiniz.

Ruhunuza mutlak olarak sakinlik ve sürecin geçeceğini bilmek iyi gelecek.

AKREP

Bugünlerde başkalarına olan yardımlarınız beklediğiniz gibi sonuçlanmayabilir ancak adaletinizi ruhunuzda taşımaya devam etmelisiniz.

YAY

Çevrenizdeki sizi seven, muhabbetinizi seven kişilerle görüşmek size daha iyi gelecek.

Geçmişi geçmişte bırakmak için uygun bir gün.

OĞLAK

Karşı cinse oldukça çekici geleceğiniz ve onlarla derin sohbetler yapabileceğiniz bugünlerde duygusal konularda sevildiğinizi görmek sizlere son derece iyi hissettirebilir.

KOVA

Kısmetinizin açıldığı ve kötü kimselerin sizden kendiliğinden uzaklaştığı bir gündesiniz.

Kariyeriniz için yeni kararlar almak isteyeceğiniz bir gün.

BALIK

Gün içerisinde geçmişi geride bırakma ve hayatınıza anlam katacak güzellikleri davet etme gücünü kendinizde bulabileceksiniz.

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