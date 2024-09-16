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16 Eylül 2024 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

16 Eylül 2024 Pazartesi günlük burç yorumları... Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İş hayatınızda genel bir huzur hakim olsa da tam olarak zamanlamada olumlu durumlar olmayacağı için gün içerisinde yer yer gerginlik yaşayabilirsiniz. İşte 16 Eylül 2024 Pazartesi günlük burç yorumları.

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Giriş Tarihi 16 Eylül 2024, 09:56 Güncelleme Tarihi 16 Eylül 2024, 09:56
16 Eylül 2024 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

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KOÇ

Bu aralar duygusal açıdan geçeceğiniz yoğun gelişmeler hem çevrenizin taktirini toplamanıza hem mutlu olmanıza neden olacak. Gözler üzerinizde.

BOĞA

Duygusal açıdan partneriniz gönlünüze girmek için çaba gösterse de yoğun istek ve başarı arzunuzdan onu fark etmeyebilirsiniz.

İKİZLER

İş hayatınızda genel bir huzur hakim olsa da tam olarak zamanlamada olumlu durumlar olmayacağı için gün içerisinde yer yer gerginlik yaşayabilirsiniz.

YENGEÇ

Zekanız bugünlerde sizleri ön plana çıkartacak ve özellikle işinizde insanların sizlerden bir şeyler öğrenmek isteyeceği bir gündesiniz.

ASLAN

Planlamalarınızı ufak ufak gerçeğe dönüştürebileceğiniz bir gündesiniz.

Bugünlerde çevrenizden yardım almaktan çekinmeyin.

BAŞAK

Başkalarının işleri ile ilgilenmemeniz gereken bir gündesiniz.

Çevrenizde çeşitli dedikodular dönebilir, mümkün olduğunca müdahil olmamaya çalışın.

TERAZİ

Son zamanlarda şüpheleriniz yerinde olsa da yine de elinizde kanıt olmadan kimseye karşı sert tutum sergilememeye çalışmalısınız.

AKREP

Gönlünüzden geçen isteklerinizi gerçekleştire-bileceğiniz bir gün olsa da zamanlama hususunda problemler çekebilirsiniz.

YAY

Sağlık açısından boğaz ve boyun bölgenize dikkat etmelisiniz. Boğaz şişmesi gibi durumlar işinizde aksaklıklar yaşanmasına neden olabilir.

OĞLAK

Kendinizi çok şüpheci hissedebilirsiniz. haklı iken haksız konumuna düşebilirsiniz hayatınıza bilinçsiz olarak savaş davet etmeye yönelebilirsiniz.

KOVA

Duygusal açıdan kendinizi biraz savrulmuş hissetseniz de ve içsel boşluklarınız olsa da kariyer bağlamında oldukça şanslı bir gün.

BALIK

Haksızlığa tahammül edemeseniz de olaylar gözüktüğü gibi olmayabilir. İşin içine girdiğinize pişman olabilirsiniz.

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