16 Eylül 2024 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

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KOÇ Bu aralar duygusal açıdan geçeceğiniz yoğun gelişmeler hem çevrenizin taktirini toplamanıza hem mutlu olmanıza neden olacak. Gözler üzerinizde.

BOĞA Duygusal açıdan partneriniz gönlünüze girmek için çaba gösterse de yoğun istek ve başarı arzunuzdan onu fark etmeyebilirsiniz.