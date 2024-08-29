29 Ağustos 2024 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

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KOÇ Kendinizi sıkıcı gelen konuların içerisinde bulabilirsiniz ancak bu gelişim ilerleyen günlerde işinize yarayacak bu yüzden gelen zorluklara kapınızı açmalısınız.

BOĞA Kendinizi daha özgüvenli hissettiğiniz ve çevrenize de ışık saçtığınız bir gün olacak. Bir çok potansiyelinizi bu günlerde keşfedebilirsiniz.