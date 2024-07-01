1 Temmuz 2024 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

YENGEÇ Sabırlı olmalı ve bir şeyleri başarıp kendinizi kanıtlayana kadar bekleyebilmelisiniz.

Daha duygusal hissettiğiniz bugünlerde duygularınızı karşınızdaki kişiler anlamayabilir.

ASLAN Bir süredir biraz sağlık endişesi duymuş olabilirsiniz. Sağlık sorunlarınızı ihmal etmemeli mutlaka doktorunuza görünmelisiniz.

Her şeyin başı sağlık.

BAŞAK İş hayatınızda samimi ve güven verici olmalı, daha verimli bir hayat için etrafınızdaki insanları sezgileriniz ile değerlendirmekte ısrarcı olmalısınız.

TERAZİ Son zamanlarda iş ve aşk alanında sakin ve soğuk kanlı kalabilirseniz belirgin şekilde mutluluk ve yükselme yaşayacaksınız.