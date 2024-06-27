27 Haziran 2024 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

YENGEÇ Son zamanlarda duygusal konularda oldukça şanslı olduğunuz bir dönemdesiniz ancak hatalarınızdan ders aldığınız taktirde.

ASLAN Çok yoğun bir sürece gireceğiniz için bunalma hissedebilirsiniz, başarılı olduğunuzda bunun keyfini sürebileceksiniz ancak öncesinde biraz zorluk çekebilirsiniz.

BAŞAK Sevgide başarının hakim olduğu bir gündesiniz. Aşk hayatınızdaki problemleri çözme odaklı bir gün geçirebilirsiniz.

TERAZİ Bugünlerde kendinizi duygusal konularda karmaşık hissedebilirsiniz. Geçmişten gelen bazı konular da sizleri epey yorgun hissettirebilir.