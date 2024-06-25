25 Haziran 2024 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

YENGEÇ Etrafınızda bazı geri dönüşler olabilir, eski sevgilinin dönmesi, eski ortaklıkların tekrar gündeme gelmesi gibi konular dikkatinizi çekebilir.

ASLAN Duygusal konularda dürüst olduğunuz kadar iş konularında da risk almaktan çekinmemelisiniz. Bazen başarısız olsanız da bunlar tecrübeler getirecektir.

BAŞAK Maddi konularda oldukça başarılı olacağınız bir gündesiniz. Kendinizi daha özgüvenli ve başarılı hissedeceğiniz şartlar oluşacak.

TERAZİ Bugünlerde hem maddi hem manevi her konuda siz bir şey yapmadan olayların sizin yüksek hayrınıza sonuçlandığını görebilirsiniz.