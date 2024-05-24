24 Mayıs 2024 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

Bu aralar insanların yıpratıcı ilişkilerinin sizi telefondan dahi kontrol edebildiğini görerek sosyal medyadan bile uzaklaşmanız mümkün olabilir.

Bugünlerde aşk hayatınızla alakalı olarak daha verici ve sosyal olabilirsiniz.

BAŞAK

Daha hafif bir yaşam sürmek için hafif beslenmeyi yeme içme sürecinizin de bir parçası haline getirin.

Yaşamın amacının zaten bu olduğunu görebilirsiniz.