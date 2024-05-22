22 Mayıs 2024 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

İsteklerinizin kolay yoldan karşılandığını görmek sizi ferahlatırken geleceğe dair korkularınızı da bir nebze yenmiş olacaksınız.

Yanlış anlaşılmaları düzene sokacağınız bir gün olabilir. Aşk meselelerinde daha anlayışlı bir forma sokmak için elinizden geleni yapmanız önemli olacak.

İKİZLER

Bugünlerde yeni bir iş kurmak yerine var olan projelerinizi güçlendirmeniz ya da yarım kalan işlerinizi bitirmeniz sizin için faydalı olacaktır.