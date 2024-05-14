SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Burçlar Haberleri

14 Mayıs 2024 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

14 Mayıs 2024 Salı günlük burç yorumları... 14 Mayıs 2024 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. Bugünlerde kontrolü biraz kaybedebilir pasif agresif durumun bir miktar dışına çıkarak kendinizi biraz sert bir dille ifade edebilirsiniz. İşte 14 Mayıs 2024 Salı günlük burç yorumları.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 14 Mayıs 2024, 09:56 Güncelleme 14 Mayıs 2024, 09:56
14 Mayıs 2024 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

KOÇ

Taşlar ile kavga ederek bir yere varamayacağınız için enerjinizi iyi bir strateji ile onları yolunuzdan kaldırmaya kullanmanızda fayda var.

BOĞA

Bugünlerde kontrolü biraz kaybedebilir pasif agresif durumun bir miktar dışına çıkarak kendinizi biraz sert bir dille ifade edebilirsiniz.

İKİZLER

Bugünlerde iletişimsel kopukluklara karşı önlem almanız gerekebilir. Özellikle birebir iletişim yolu ile olan durumlarda kendinizi yanlış ifade edebilirsiniz.

YENGEÇ

Aşk hayatınızda sevgi saygı ve huzurun ön planda olacağı dönemdesiniz ancak retro etkilerine dikkat ettiğiniz taktirde.

ASLAN

Uç noktalarınızı keşfedeceğiniz bir sürece girdiğiniz için dikkatli olmanızda fayda var. Sizler sakin olduğunuz için problem yaratmaz.

BAŞAK

Son zamanlarda sizi üzen bazı konularda artık aksiyon almanızın zamanı geldi.

Sizi üzen her şeyi bir deftere yazın ve daha sonra yakın.

TERAZİ

Kendinizi daha iyi ifade etmek ve karar almak için ilerleyen günleri seçmelisiniz.

Bugünleri dinlenme fırsatı olarak değerlendirmenizde fayda var.

AKREP

Bugünlerde cümlelerinizi dikkatli seçmeniz ve nezaketinizi korumanız gerekmekte.

Özellikle iş yerinizde sinirlenmekten kaçının.

YAY

Bugünlerde partneriniz sizin karmaşık olduğunuzu düşünerek sizi anlamakta zorlandığını söyleyebilir. Kendinizi ifade etme dilini değiştirmelisiniz.

OĞLAK

Aşk hayatınızda ne istediğinizi bilmenin önemini kavrayacağınız bir gün olabilir. Bu sürede onunla iletişiminizde net ifadeler kullanmanız önemli.

KOVA

Konuşulması gereken önemli konuları ertelemekte fayda var. Bugünlerde kaçırdığınız bazı fırsatlar tekrar önünüze gelerek sizi şaşırtabilir.

BALIK

Bugünlerde kendinizi biraz huzursuz ve gergin hissedebilirsiniz.

Ne istediğinizden tam emin olamayabilir, yön değişikliğine gidebilirsiniz.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İmrenilen Eurovision’un karanlık yüzü! Sistematik LGBT dayatmasından soykırımcı İsrail’in aklanmasına... Batı’nın ahlaki çöküşünün ’Code’ları
Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün 2 numaralı ismi Serdar Sertçelik göz göre göre firar etmiş! O belgelere ulaşıldı
Atina Erdoğan-Miçotakis görüşmesinin perde arkasını konuşuyor! Başkan’ın masasından Patrik’e manşet manşet Ankara zirvesi
Önce sopayla vurdu sonra iple boğdu! Emine canlı yayında her şeyi itiraf etti: Vicdan azabı çekiyorum
8 ana başlık 900 milyar liralık tasarruf! Kamu personelinin çalışma düzeninde neler değişecek? İşte kamuda tasarruf paketinin detayları
Son dakika | Acı haber geldi! Yılan Hikayesi’nin Belgin’i Ayten Gökçer hayatını kaybetti
Aziz Yıldırım’ın 3 transferini duyurdular! İşte o dünya yıldızları
EMEKLİYE ÇİFTE ZAM! Memur emeklilerinin Temmuz artışı ne olacak? 3600 ek gösterge kime ne getirecek? Ne zaman hayata geçirilecek?
Türk demokrasisinin doğum tarihi: 14 Mayıs! Beyaz ihtilal 74 yaşında
Gazze’de soykırım var! Katil İsrail durmuyor! Gazze Belediye Başkanı Yahya Al-Sarraj: Ölüm her an kapımızda
Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek fena yakalandı! Polislerin yanında uyuşturucu sordu
Başkan Erdoğan ve Miçotakis’ten ortak açıklamalar! Aramızda çözemeyeceğiz sorun yok mesajı | Yunan’a ’Hamas’ ve ’Kariye’ ayarı
Fenerbahçe’de İsmail Kartal’la ilgili ayrılık kararı netleşti!
Rüşvet, yolsuzluk, 16 ayrı suç! Türk düşmanı ABD’li Senatör Menendez hakim karşısında! 212 yıla kadar hapis...
İkinci Edanur Gezer vakası: Başakşehir’de Mısırlı iki kardeş gölette boğuldu | Acı gerçek ortaya çıktı
SON DAKİKA