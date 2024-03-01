SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Burçlar Haberleri

1 Mart 2024 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

1 Mart 2024 Cuma günlük burç yorumları... 1 Mart 2024 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. Bugünlerde birtakım krizleri fırsata çevirebileceğiniz şanslar elinize geçebilir. Aşk hayatınızda çok belirgin olumlu adımlar atabilmeniz mümkün. İşte 1 Mart 2024 Cuma günlük burç yorumları.

takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 01 Mart 2024, 09:54 Güncelleme 01 Mart 2024, 09:54
1 Mart 2024 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ

Bugünlerde arkadaşlarınızla olan ilişkilerinizde bazı mesafeler girebilir ancak yine de kendinizi iyi hissedecek olay ve durumları yaratabilirsiniz.

BOĞA

Özellikle de ilişkisi olmayan Boğa'lar duygusal konularda kendinizi açık hissettiğiniz için en iyi ve en belirgin fırsatları kendinize çekebileceksiniz.

İKİZLER

Kendinizi psikolojik olarak yeniliklere hazır hissedebilir ve bu bağlamda elinizdekilerden de faydalanabilirsiniz ayrıca iş bağlantılarınız da artabilir.

YENGEÇ

Yeni ve istikrarlı farkındalıklar geliştirebilirsiniz böylece hem iş hem de özel hayatınızdaki çevrenizde taktir toplayabilirsiniz. Bu da sizi çok mutlu edecek.

ASLAN

Bugünlerde birtakım krizleri fırsata çevirebileceğiniz şanslar elinize geçebilir.

Aşk hayatınızda çok belirgin olumlu adımlar atabilmeniz mümkün.

BAŞAK

Küçük şeylerle de mutlu olacağınız bir günde olduğunuz için ufak bir yürüyüşle doğa içerisinde olmak ve insanlardan izole olmak size çok iyi gelebilir.

TERAZİ

Duygusal konularda başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz. Yaratıcılığınız ön planda olabileceği için sportif ya da sanatsal faaliyetlerde başarılı olabilirsiniz.

AKREP

Duygusal olarak kendinizi yeniliklere hazır hissedeceksiniz Süreç biraz uzamış olsa da sonunda mutluluğu yakalayacaksınız. Doğa size oldukça faydalı olabilir.

YAY

Gündeminize gelecek bazı konular zorlayıcı gibi görünse de içerisindeki hayrı bularak çevrenizdeki mutsuz kişilere de ayrıca ilham olabilirsiniz.

OĞLAK

Bugünlerde insanların üzerinizde kurdukları baskıyı engellemek için kendinizi savunmak isteyebilir ve bur ihtiyaç doğrultusunda hareket edebilirsiniz.

KOVA

Bugün küçük sürprizlerin hayatınıza renk katabileceği bir gündesiniz. Sosyal projeler içerisinde yer almak isteyenleriniz için de verimli bir süreç olabilir.

BALIK

Bu aralar şaşırtıcı olacak ve eğer seyahat etme şansınız olursa, bunu değerlendirmeli ve zamanınızı geçirmenin iyi yolları olduğunu söyleyenleri görmezden gelmelisiniz.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP diken üstünde! Kılıçdaroğlu rotayı 1 Nisan’a kırdı Ekremciler’i hafakanlar bastı: Kurultay çağrısı yapıp partiyi geri alma hesabında
Başkan Erdoğan ’hayalim’ demişti! 7 yılda 24 şehir hastanesi tamamlandı
Yargı’daki kirli eller devrede! Haşhaşilerin beyin takımında yer alan FETÖ’cü Hüseyin Yıldırım hakkında verilen karar bozuldu
CANLI TAKİP | Soykırımcı İsrail yardım bekleyen sivilleri vurdu! Dünyadan tepki yağıyor: BM’den soruşturma çağrısı
Fon vurgununda yeni gelişme! Seçil Erzan’ın amiri ile konuşması ortaya çıktı! Fatih Terim’e 4 ay ödemesiz 10 milyon liralık kredi
Terör partisi DEM ile yol yürüyen CHP lideri Özgür Özel’den kirli ortaklık itirafı: Kent uzlaşısı sağlanmış durumda
Emekli promosyon kampanyalarına güncelleme gelecek mi? Gözler SGK ve bankalarda
ABD Senatosu’ndan F-16 kararı! Türkiye karşıtı lobicilere şok
Galatasaray ZTK’da Fatih Karagümrük’e elendi
İl il mahkeme mahkeme dolaşıyor! Yüzlerce kişiyi dolandıran Yavuz Usta hakkındaki haberlere erişim engeli kararı
Emekliye 2500 TL destek | Cumhur’un İBB başkan adayı Murat Kurum müjdeleri peş peşe verdi: Öğrenciye %40, İSPARK’a %25 indirim...
SON DAKİKA I Sağlık alanında düzenlemeler içeren yasa Resmi Gazete’de! 9 bin yeni sözleşmeli personel alınacak
Kaybedeceğim korkusu Ekrem İmamoğlu’nu gerdi! Yüzlerce kişi içerisinde kürsüden vatandaş azarladı: Bay Kibir’in gerçek yüzü
Başkan Erdoğan’dan AK Parti Aydın mitinginde önemli açıklamalar
İBB bütçesi Saraçhane trollerine gidiyor! Kim bu Ekremcilerin Diyanet’i verelim dediği sarıklı figüran? İmamoğlu’nun foyası ortaya çıktı
SON DAKİKA