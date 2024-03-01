1 Mart 2024 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

YENGEÇ Yeni ve istikrarlı farkındalıklar geliştirebilirsiniz böylece hem iş hem de özel hayatınızdaki çevrenizde taktir toplayabilirsiniz. Bu da sizi çok mutlu edecek.

ASLAN Bugünlerde birtakım krizleri fırsata çevirebileceğiniz şanslar elinize geçebilir. Aşk hayatınızda çok belirgin olumlu adımlar atabilmeniz mümkün.

BAŞAK Küçük şeylerle de mutlu olacağınız bir günde olduğunuz için ufak bir yürüyüşle doğa içerisinde olmak ve insanlardan izole olmak size çok iyi gelebilir.

TERAZİ Duygusal konularda başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz. Yaratıcılığınız ön planda olabileceği için sportif ya da sanatsal faaliyetlerde başarılı olabilirsiniz.