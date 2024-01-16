16 Ocak 2024 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

YAY Duygusal olarak kendinizi hassas hissedebilirsiniz ve dışardan etki almaya çok açık olabilirsiniz. Bugün, hayatınızın diğer günlerini tasarlamak için oldukça uygun.

OĞLAK Aşk konusundaki beklentilerinizin olması partnerinizde tedirginlik yaratsa da sizin isteklerinize uyumlanmak için çaba gösterirken bu süreçte kendisini de geliştirebilir.

KOVA Duygusal olarak kendinizi yoğun bir şekilde partnerinize adanmış hissedebilir ilişkiye hem kendinizi hem de partnerinizi hızlıca adapte edebilirsiniz.

BALIK Dik başlı hissedebilir kimsenin istediği biri gibi olmamak için çaba gösterebilirsiniz. Güvenilir olmak için göstereceğiniz çaba beraberinde taktiri de getirecektir.