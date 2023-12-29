29 Aralık 2023 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

YAY

Sahip olduklarınızı koruduğunuz ve var olana şükür ettiğiniz bir gün olabilir. Çeşitli farkındalıklar yaşayabilir ve elinizdekilerin kıymetini bilmeyi tercih edebilirsiniz.

OĞLAK

Kendinizi sosyal hissettiğiniz ve çevrenizle bütünleştiğiniz bugünlerde kendinizi onların mutluluğunun da sorumluluğunu alırken bulabilirsiniz.

KOVA

Bir önceki günden kalan sorumluluklarınızı yerine getirmişliğin yorgunluğu üzerinizde olabilir. Her şeyi başarma isteğinizin sizi yorgun düşürmesine izin vermeyin.

BALIK

Bugünlerde kendinizi sosyal hissettiğiniz, bilhassa işinizde farklı projelere imza attığınız ya da özgün yönlerinizle ön plana geldiğiniz bir gündesiniz.