23 Aralık 2023 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ

İyi hissedeceğiniz ve çevrenize de verimli olabileceğiniz bir gündesiniz. Niyetlerinizi eyleme dökerken zorlandığınız noktaları tek başınıza aşmayı tercih edebilirsiniz.

BOĞA

Bu aralar tamamen dinlemeye ve eğlenmeye vakit ayırmayı tercih edebilirsiniz.

Sosyal olarak olumlu bir günde olduğunuz için arkadaşlarınız tarafından çokça aranabilirsiniz.