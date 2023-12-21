21 Aralık 2023 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

YENGEÇ

Bugünlerde hayatın size getirdiği yenilikleri kucaklayın yalnızca ilgi alanınız dahilinde değişecek ve güzel gelişmeler yaşayabileceksiniz.

ASLAN

İşinizle alakalı başarılı ve keyifli bir döneme girebilirsiniz. Özellikle grup çalışmaları için oldukça uygun bir süreçten geçmektesiniz.

BAŞAK

Karşınıza çıkacak fırsatları değerlendirmeden önce iyi düşünmelisiniz.

Sosyal olarak kendinizi iyi ifade etmeli ve daha özgüvenli bir girişkenliğe sahip olabilmelisiniz.

TERAZİ

Özellikle sevgi ve manevi konulara önem verdiğiniz bugünlerde iş konusunda dikkatsizlikler yaşamamak için çaba ve özveri göstermelisiniz.