11 Aralık 2023 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

YENGEÇ

Siz hayata hevesli oldukça her şeyin daha istediğiniz gibi gittiğini görebilirsiniz.

Sosyal açıdan olumlu bir süreçten geçerek sevdiklerinize bolca zaman ayırabilirsiniz.

ASLAN

Kariyer planlaması çizerken fikirlerinizin net olmaması sebebiyle kaybedebilirsiniz.

Aşk konusunda iyi bir partner olmanız partnerinizi size daha da yakınlaştırıyor.

BAŞAK

Aşk hayatınızda yaşadığınız problemleri çözme cesareti gösterebileceğiniz bir gündesiniz. Sosyal olarak da herkesin sevdiği bir kimse olmaktan gurur duyuyorsunuz.

TERAZİ

Bu aralar kendinize her şeyin mümkün olduğunu söylemeye devam edin ve evrenin rüzgarlarının arkanızda olduğuna inanmaya devam edin.