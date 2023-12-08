8 Aralık 2023 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

YENGEÇ Sizden üst pozisyonda çalışan kişilerin ise sizin hakkınızdaki düşüncelerini geliştirmelerini sağlayabilir. Zaman içerisinde güzel bir çalışma etkinliği oluşturabilirsiniz.

ASLAN Duygularınızı kontrol altında tutmak isteyebilir ve realistik hedeflere yönelmeyi tercih edebilirsiniz. Kırgınlıklarınız ve geçmişe takılmamaya çalışmalısınız.

BAŞAK Bugünlerde aşk konusundaki şansınızla beraber iş veya diğer konularda ya dikkatsiz ya da ilgisiz olabilirsiniz bu yüzden dengeyi kurmakta fayda var.

TERAZİ Şanslı olduğunuz için kaybettiğiniz şeyleri bulabilir ya da düşünce gücü ile istediklerinizi bir şekilde kendinize çekebilirsiniz o yüzden düşündüğünüze dikkat etmelisiniz.