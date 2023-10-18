18 Ekim 2023 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ

Son zamanlarda partnerinizden gelecek iyi niyet neticesinde siz de ona karşı samimi davranabilir ve aşk konularında dengeyi oturtabilirsiniz.

BOĞA

Sizi yargılayan kişiler başarılarınızı gördükçe şaşırabilirler.

Bu durum da motivasyonunuzun ve kendinizi gösterme isteğinizin artmasına neden olabilir.