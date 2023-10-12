12 Ekim 2023 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...





YAY

Eski partnerin dönüşü ya da hayatınıza yeni birisinin girmesi olası ancak yine de sorumluluklarınızı da bir kenara bırakmayıp onları hatırlamaya özen gösterin.





OĞLAK

Son zamanlarda duygusal açıdan kendinizi biraz savrulmuş hissetseniz de ve içsel boşluklarınız olsa da kariyer bağlamında oldukça şanslı bir gün geçireceksiniz.





KOVA

Karşı cinsi tanımak ve etkilemek için çaba gösterebilirsiniz.

Ancak bu sorgulama süreci aşırı soruşturmaya döner ve ortaya çıkarsa sonradan başınız ağrıyabilir.





BALIK

Son zamanlarda yapınızda iletişim yetenekleri olsa da yine de bu yetenekleri bilgece kullanmanız gerekebilir. Nazara dikkat etmeniz gereken bir gün.