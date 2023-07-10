10 Temmuz 2023 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ
Her şeye iyi tarafından bakmayı başarabileceksiniz.
Bu da titreşiminizi yükselterek size yeni bir bakış açısı kazandıracak.
Sağlığınıza dikkat etmelisiniz.
BOĞA
Duygusal açıdan vurdumduymaz görünerek partnerinizin isyan etmesine neden olabilirsiniz. Aşk hayatınızı çekilebilir kılmak için bilinçli çaba göstermeniz gerekiyor.
İKİZLER
Daha duygusal ancak kontrollü ve güçlü hissettiğiniz bugünlerde karşı cinsi de duruşunuz ile cezbetmeyi başarabileceksiniz. Kendiniz odaklı bir gün geçirebilirsiniz.