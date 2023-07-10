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    • Burçlar
    • 10.07.2023 10:19
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    • 10.07.2023 10:19
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    10 Temmuz 2023 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    10 Temmuz 2023 Pazartesi günlük burç yorumları... 10 Temmuz 2023 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. Duygusal açıdan vurdumduymaz görünerek partnerinizin isyan etmesine neden olabilirsiniz. Disiplin gerektiren konularda gerek başlama gerekse tamamlama için uygun bir gün. İşte 10 Temmuz 2023 Pazartesi günlük burç yorumları...

    KOÇ
    Her şeye iyi tarafından bakmayı başarabileceksiniz.
    Bu da titreşiminizi yükselterek size yeni bir bakış açısı kazandıracak.
    Sağlığınıza dikkat etmelisiniz.

    BOĞA
    Duygusal açıdan vurdumduymaz görünerek partnerinizin isyan etmesine neden olabilirsiniz. Aşk hayatınızı çekilebilir kılmak için bilinçli çaba göstermeniz gerekiyor.

    İKİZLER
    Daha duygusal ancak kontrollü ve güçlü hissettiğiniz bugünlerde karşı cinsi de duruşunuz ile cezbetmeyi başarabileceksiniz. Kendiniz odaklı bir gün geçirebilirsiniz.

        YENGEÇ
        Mesleki konularda hedeflerinize yürürken kendinizi iyi planlamalı ve taktik hatası yapmamalısınız.
        Özellikle çevrenizle olan iletişiminize dikkat etmelisiniz.

        ASLAN
        Kendinizi daha mutlu hissedeceğiniz ve bazı problemleri hayatınızdan bilinçli olarak uzaklaştıracağınız bir gündesiniz. Huzurunuz akşam saatleri de sürecek.

        BAŞAK
        Aşk hayatınızda temkinli olmanız gereken ve partnerinizi daha sık anmanız gereken bir gündesiniz. Daha başarılı bir kariyer hayatı için de düzene girmeniz gerekmekte.

            TERAZİ
            Bugünlerde daha verimli bir çalışma hayatı ya da herhangi bir konuda başarı için kendinize ve yapabilirliklerinize inanmanız oldukça önemli.

            AKREP
            Çözümleyemeyeceğiniz konularda endişe etmeyi bırakacak, işinizde sadece yapabilirliklerinize odaklanacaksınız.
            Bu da size hem rahatlama hem de başarı getirecek.

            YAY
            İlişkiniz ilgisizlik odaklı problem yaşayabilir bu yüzden mutlu bir ilişki için kendisi ile ilgilenmeyi ihmal etmemeniz gerekiyor. Planlı çalışmaya odaklanmalısınız.

                OĞLAK
                Disiplin gerektiren konularda gerek başlama gerekse tamamlama için uygun bir gün.
                Kendinizi bitki çayı ile ödüllendirebilir ve meyve yiyerek enerjinizi arttırabilirsiniz.

                KOVA
                Kişisel bakımınıza özen göstereceğiniz, kendinizi anlamayı seçeceğiniz bir gündesiniz.
                Yenilikleri hayatınıza davet edecek ve bilinçli olarak huzuru seçeceksiniz.

                BALIK
                Duygusal olarak kendinizi iyi hissedeceğiniz yeni haberler alabilirsiniz. Hiçbir konuda kendinizi baskı altına sokmak istemeyeceğiniz bir gün olacak sizin için.
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                Haberler Burçlar 10 Temmuz 2023 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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