3 Temmuz 2023 Pazartesi Oğlak dolunayı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ
Resmi işlerinizle alakalı birtakım aksaklıklar olabilir ancak bu durum moralinizi bozmasın. Bunun bir süreç olduğunu ve geçici olduğunu hep hatırlamalısınız.
BOĞA
Duygusal konularda kendinizi verimli hissediyorsunuz.
Dolayısı ile iş ilişkilerinizde de efektif etkiler yaşayabilirsiniz.
Enerjisel anlamda şifalanmak için uygun bir gündesiniz.
İKİZLER
Kendinizi verimli tutabilmek adına sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Yaratıcı projeler için yüksek efor gerektiren bir takım durumlarla karşılaşabilirsiniz.