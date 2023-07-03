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    • Burçlar
    • 03.07.2023 08:52
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    • 03.07.2023 08:52
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    3 Temmuz 2023 Pazartesi Oğlak dolunayı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    3 Temmuz 2023 Pazartesi günlük burç yorumları... Oğlak burcunda bir dolunay gerçekleşiyor. Kendinizi verimli tutabilmek adına sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Bazı ifşalar yaşanabilir. Partnerinizle eğlenebilmeniz ve keyifli zaman geçirmeniz söz konusu. 3 Temmuz 2023 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 3 Temmuz 2023 Pazartesi günlük burç yorumları...

    KOÇ
    Resmi işlerinizle alakalı birtakım aksaklıklar olabilir ancak bu durum moralinizi bozmasın. Bunun bir süreç olduğunu ve geçici olduğunu hep hatırlamalısınız.

    BOĞA
    Duygusal konularda kendinizi verimli hissediyorsunuz.
    Dolayısı ile iş ilişkilerinizde de efektif etkiler yaşayabilirsiniz.
    Enerjisel anlamda şifalanmak için uygun bir gündesiniz.

    İKİZLER
    Kendinizi verimli tutabilmek adına sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Yaratıcı projeler için yüksek efor gerektiren bir takım durumlarla karşılaşabilirsiniz.



        YENGEÇ
        Yalnız Yengeç'ler karşı cinse şans verdikleri taktirde güzel bir ilişki başlatabilirler.
        İş konusunda kendinizi çalışma azimi ile dolu bulacağınız bir gündesiniz.



        ASLAN
        Sosyal ilişkilerinizde yanlış anlaşılmalara dahil olacak durumlar sizi zorlayabilir. Partnerinizle yakaladığınız uyuma büyük önem vereceksiniz ve anlayışlı olabileceksiniz.



        BAŞAK
        Dalgınlık odaklı ufak kazaları önlemeniz önemli olacak. İş konusunda üstlerinizle yaşayabileceğiniz problemleri önceden fark etmek gibi birtakım şanslarınız olacak.



            TERAZİ
            Partnerinizle eğlenebilmeniz ve keyifli zaman geçirmeniz söz konusu. Eğer flört aşamasında iseniz aynı şekilde muhabbetinizin artacağı bir gündesiniz.



            AKREP
            Kendinizi verimli ifade edebileceksiniz ve özellikle mesleki alanda oldukça başarılı ve şanslı olabileceksiniz.
            Tarzınız ve çalışma biçiminizle ortaya çıkacaksınız.



            YAY
            İşinizi yaparken etrafınızdakilerle temas kurmaktan kaçınabilir, gün içerisinde en çok bunu hatırlamayı tercih edebilirsiniz. Eksiklerinizi tamamlamak için uygun bir gün.



                OĞLAK
                Bu aralar partneri ile problem yaşayan Oğlak'lar aşk ve ikili ilişki sorunlarını konuşarak çözebilirler. İşle alakalı kuracakları ortaklık başarısı gündeminizde olabilir.



                KOVA
                Duygusal olarak yaşadığınız birtakım boşlukları niyetinizle ve sevginizle kapatmanız neticesinde her şeyin olumluya dönmesi sizi epey rahatlatabilir.



                BALIK
                Sosyal enerjiniz yüksek olacağı için yeni şeyler denemekten çekinmeyeceksiniz.
                Duygusal anlamda kendinizi hazır hissetmediğiniz noktalarda kendinizi zorlamamalısınız.
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                Haberler Burçlar 3 Temmuz 2023 Pazartesi Oğlak dolunayı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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